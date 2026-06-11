Equipe de France - Deschamps a «beaucoup réfléchi» quand Griezmann a arrêté : La nouvelle révélation sur son départ

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il ne reste qu'une poignée de matchs à Didier Deschamps sur le banc de touche de l'équipe de France. Trois en cas de scénario cauchemardesque ou sinon, jusqu'à huit si les Bleus signaient une nouvelle épopée jusqu'à la finale comme lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde. Et ensuite, Deschamps se retirera. Une décision prise depuis l'automne 2024 en parallèle de la retraite internationale d'Antoine Griezmann...

A l'Euro 2024, l 'équipe de France s'est inclinée en demi-finale de la compétition face à l' Espagne (1-2). Contrairement au parcours presque parfait de la Coupe du monde 2022 avec une défaite en finale, le jeu proposé par le groupe de Didier Deschamps n'a pas plu au cours du championnat d'Europe, engendrant des échanges où le ton est monté entre le sélectionneur et les journalistes en conférences de presse. Quelques semaines plus tard, Antoine Griezmann annonçait sa retraite internationale le 30 septembre 2024.

En janvier 2025, lors de l'Opération Pièces Jaunes, Didier Deschamps confiait qu'il s'en irait lui aussi au terme de son contrat avec la Fédération française de football , soit à l'été 2026. Une décision prise en parallèle de l'annonce d 'Antoine Griezmann si on fait le lien de temporalité avec ses propos tenus à GQ. « Vous avez annoncé votre départ de l’équipe de France en janvier 2025, mais à quand votre décision remontait-elle vraiment ? C’était acté dans ma tête bien avant cela. Je suis quelqu’un qui réfléchit beaucoup, et disons qu’à l’automne dernier, j’avais déjà pris ma décision ».

«Juste après notre finale en Coupe du monde au Qatar, je savais que je n’irai pas au-delà»

Pour quelle raison Didier Deschamps a-t-il jugé que c'était le bon moment de tourner la page ? Il s'est expliqué au magazine. « Bon, déjà, je ne pensais pas l’annoncer au moment où je l’ai fait. Si on ne m’avait pas posé la question, je n’aurais rien dit et j’aurais attendu une période plus proche du rassemblement du mois de mars pour en parler. J’étais là pour l’association caritative Les Pièces Jaunes, on m’a posé la question, j’ai répondu. Après, pourquoi maintenant ? Plein de choses sont entrées en compte. C’est une réflexion personnelle, l’environnement actuel et, comme toujours, le bien de l’équipe de France. Pour le groupe, à ce moment-là, c’était mieux, oui. Je le dis sans amertume, je le vis bien. Je ne veux pas utiliser de mauvais mots, mais il y en a un qui revient : le “dégagisme”. C’est dans la culture française : au bout d’un moment, pour x raisons, on peut en avoir marre de votre tête et il faut du changement. C’est valable hors du football aussi ».

Pour conclure, Deschamps est même allé plus loin en confiant qu'il savait dès sa dernière prolongation de contrat qu'il n'y en aurait pas de nouvelle. « Et puis ça fait quand même quatorze ans que je suis là ! Sincèrement, lorsque j’ai signé mon dernier contrat en janvier 2023, juste après notre finale en Coupe du monde au Qatar, je savais que je n’irai pas au-delà ».