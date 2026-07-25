Le PSG tarde à boucler le transfert de Ferran Torres : Cet autre grand club européen pourrait en profiter pour rafler la mise

Pierrick Levallet

En quête d’un nouvel attaquant depuis le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG a coché le nom de Ferran Torres sur sa liste. Le club de la capitale tarderait toutefois à boucler le transfert du joueur du FC Barcelone, sacré champion du monde avec l’Espagne cet été. Et cela pourrait faire les affaires de l’Atlético de Madrid, qui pourrait rafler la mise sur ce dossier.

Déterminé à régénérer l’effectif de Luis Enrique cet été, le PSG a activé plusieurs pistes sur le mercato. Le club de la capitale s’est notamment mis à la recherche d’un nouvel attaquant pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu aimeraient mettre la main sur Ferran Torres. Luis Enrique connaît déjà le joueur du FC Barcelone, sacré champion du monde avec l’Espagne il y a quelques jours, et apprécie son profil. Mais les dirigeants parisiens tardent à sceller le dossier de l’attaquant de 26 ans. Et cela pourrait faire les affaires d’un autre grand club européen sur le mercato.

L'Atlético de Madrid à l'affût pour Ferran Torres D’après les informations de Mundo Deportivo, le PSG ne serait pas la seule équipe à convoiter Ferran Torres. L’Atlético de Madrid garderait également un œil sur le joueur du FC Barcelone. Pourtant, Luis Enrique aurait déjà contacté directement le champion du monde 2026 pour lui présenter le projet. Mais les Colchoneros se tiendraient à l’affût et auraient quelques atouts dans leurs manches pour essayer de rafler la mise.

L'Atlético a quelques cartes à jouer sur ce dossier L’Atlético de Madrid pourrait en effet inclure le deal pour Ferran Torres dans celui pour Julian Alvarez. Le FC Barcelone souhaite recruter l’international argentin pour remplacer Robert Lewandowski depuis un moment. Mais les Rojiblancos n’étaient pas vendeurs jusqu’à présent. Seulement, le dossier du champion du monde 2026 pourrait entrer dans l’équation et faire changer les dirigeants madrilènes d’avis. Par ailleurs, Ferran Torres aurait quelques amis à l’Atlético de Madrid comme Marcos Llorente et Marc Pubill, qui pourraient le convaincre de signer dans la capitale espagnole plutôt qu’au PSG.