Equipe de France : Deschamps, un premier problème est annoncé pour son départ

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France s'apprête à vivre sa dernière Coupe du monde sous les ordres de Didier Deschamps. Une fois le Mondial terminé, DD raccrochera le costume de sélectionneur, pour revêtir celui d'entraîneur qui est au placard depuis 2012 ? C'est une possibilité à ne pas écarter pour son retour sur le marché, mais qui s'avérerait être un beau challenge du point de vue d'Elton Mokolo.

Pendant quatorze ans, Didier Deschamps n'a connu que l'équipe de France. Un quotidien bien différent de celui qui était le sien pendant les onze années qui ont précédé sa prise de fonctions comme sélectionneur des Bleus en 2012. DD passait d'entraîneur aux expériences à l'AS Monaco, la Juventus et l'OM à coach de la sélection tricolore.

«Il sera jugé tous les trois jours avec l’aura de Didier Deschamps qui a remporté la Coupe du monde» Didier Deschamps a troqué le suivi journalier des joueurs au centre d'entraînement à celui de superviseur en dehors des trêves internationales et des compétitions pour devenir acteur à temps partiel. Et alors que la fin de son ère de sélectionneur des Bleus est programmée lorsque le rideau tombera sur la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), Elton Mokolo s'interroge sur le retour à la vie de coach de club pour Deschamps. « Difficile d’imaginer Deschamps autrement que sélectionneur ? Oui parce qu’il va faire un nouveau métier. S’il revient dans le football de club, il fera un nouveau métier parce qu'il serait jugé tous les trois jours avec l’aura de Didier Deschamps qui a remporté la Coupe du monde ».