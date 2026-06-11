Equipe de France : Deschamps, un premier problème est annoncé pour son départ

L'équipe de France s'apprête à vivre sa dernière Coupe du monde sous les ordres de Didier Deschamps. Une fois le Mondial terminé, DD raccrochera le costume de sélectionneur, pour revêtir celui d'entraîneur qui est au placard depuis 2012 ? C'est une possibilité à ne pas écarter pour son retour sur le marché, mais qui s'avérerait être un beau challenge du point de vue d'Elton Mokolo.
Pendant quatorze ans, Didier Deschamps n'a connu que l'équipe de France. Un quotidien bien différent de celui qui était le sien pendant les onze années qui ont précédé sa prise de fonctions comme sélectionneur des Bleus en 2012. DD passait d'entraîneur aux expériences à l'AS Monaco, la Juventus et l'OM à coach de la sélection tricolore.
«Il sera jugé tous les trois jours avec l’aura de Didier Deschamps qui a remporté la Coupe du monde»
Didier Deschamps a troqué le suivi journalier des joueurs au centre d'entraînement à celui de superviseur en dehors des trêves internationales et des compétitions pour devenir acteur à temps partiel. Et alors que la fin de son ère de sélectionneur des Bleus est programmée lorsque le rideau tombera sur la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), Elton Mokolo s'interroge sur le retour à la vie de coach de club pour Deschamps. « Difficile d’imaginer Deschamps autrement que sélectionneur ? Oui parce qu’il va faire un nouveau métier. S’il revient dans le football de club, il fera un nouveau métier parce qu'il serait jugé tous les trois jours avec l’aura de Didier Deschamps qui a remporté la Coupe du monde ».
«La transition s’il venait à revenir, elle serait peut-être un peu plus compliquée»
Le journaliste qui intervient sur le Winamax FC et sur RMC était présent sur le plateau de l'After Foot mercredi soir à la veille du coup d'envoi du Mondial 2026. L'occasion pour lui de se projeter sur l'après-Deschamps et la transition qui l'attend. « C'est vrai que la transition s’il venait à revenir, elle serait peut-être un peu plus compliquée. Des projets après la Coupe du monde ? Il devrait avoir l’embarras du choix ».