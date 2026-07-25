Le PSG et le Real Madrid veulent recruter Michael Olise : Voilà ce que l’IA lui conseille de faire pour son mercato !

Pierrick Levallet

Rayonnant tout au long de la saison avec le Bayern Munich, Michael Olise a marqué les esprits pendant la Coupe du monde 2026. Le joueur de 24 ans s’est ainsi retrouvé dans le viseur de plusieurs cadors européens sur le mercato, dont le Real Madrid et le PSG. Nous nous sommes alors permis de poser la question à l’Intelligence Artificielle, qui s’est mise à la place de l’international français et qui a tranché pour son avenir.

Michael Olise est l’un des grands feuilletons de l’été sur le mercato. Flamboyant avec le Bayern Munich tout au long de la saison (22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues), le joueur de 24 ans a ensuite marqué les esprits avec l’équipe de France pendant cette Coupe du monde 2026. Plusieurs cadors européens se sont donc mis à s’intéresser à l’international français. Le PSG et le Real Madrid figureraient notamment sur la liste des prétendants du natif de Londres, qui semble avoir fait son choix pour son avenir.

Michael Olise a une préférence pour son avenir En cas de départ du Bayern Munich, Michael Olise privilégierait un transfert au Real Madrid d’après les informations de TEAMtalk. Le milieu offensif français refuserait de faire son retour en Premier League, puisqu’il connaît déjà le championnat pour y avoir évolué avec Crystal Palace entre 2021 et 2024. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City ou encore Manchester United se retrouveraient donc hors-course. Le PSG aurait aussi été évoqué, mais le joueur aurait une préférence claire pour la Liga. Et entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Michael Olise pencherait plutôt vers les Merengue. Ces derniers ne devraient toutefois pas faire le forcing et ne devraient passer à l’action que si le Bayern Munich est vendeur.

L'IA lui conseiller de rester au Bayern Munich... Pourtant, l’Intelligence Artificielle lui conseille un autre choix pour son mercato. « Si je me mettais à la place de Michael Olise, je raisonnerais moins en fonction du prestige des clubs que de trois critères : temps de jeu, qualité du projet sportif et style de jeu » nous explique ChatGPT, qui s’est alors permis d’établir un classement. L’I.A. privilégierait ainsi un avenir au Bayern Munich si Michael Olise est placé au coeur du projet. Arsenal arrive en deuxième place en cas d’éventuel désir de revenir en Premier League, suivi par Liverpool. Le Real Madrid n’est que quatrième, et seulement si une réelle perspective de titularisation s’offre au joueur. Manchester City, le PSG, Chelsea et Manchester United ferment ce classement.