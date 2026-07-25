«J’espère rester en position d’ouvreur» : Matthieu Jalibert relance déjà le débat avec Romain Ntamack au XV de France !

Pierrick Levallet

Privé de quelques-uns de ses cadres comme Thomas Ramos lors de cette tournée estivale, Fabien Galthié a testé un nouveau système avec le XV de France. Le sélectionneur des Bleus a en effet misé sur un tandem Matthieu Jalibert - Romain Ntamack avec le joueur de l’UBB en position d’arrière. Ce dernier a toutefois relancé le débat avec son homologue du Stade toulousain après le Championnat des nations.

Pour cette tournée estivale, Fabien Galthié a été contraint de faire sans plusieurs de ses cadres avec le XV de France. Le sélectionneur des Bleus était privé d’Antoine Dupont, Louis Bielle-Biarrey ou encore Thomas Ramos pour ne citer qu’eux. Le coach de 57 ans a alors tenté un coup surprenant en associant Romain Ntamack à Matthieu Jalibert, son habituel concurrent à l’ouverture. Le joueur de l’UBB a été positionné à l’arrière et s’est montré plutôt efficace pendant ce Championnat des nations. Mais la tournée estivale à peine terminée, le demi d’ouverture bordelais a relancé le débat avec son homologue du Stade toulousain.

«C’est là où j’ai le plus de repères» « Dans notre système, 10 ou 15, ça ne change pas énormément de choses. Moi, ce que je veux, c’est être sur le terrain, prendre du plaisir [...] En club, mon poste est numéro 10. C’est là où j’ai le plus de repères et où je pense qu’ils ont le plus besoin de moi. Mais le système est différent en club. C’est plus particulier de jouer en 15 ici, en équipe de France, parce qu’on a besoin de deux animateurs. On arrive à beaucoup permuter [...] C’est un positionnement un peu différent, qui me donne un peu plus d’espace avec le ballon, une deuxième lecture aussi. C’est quelque chose qui ne peut que me faire progresser dans ma palette. Mais globalement, j’espère rester en position d’ouvreur » a expliqué Matthieu Jalibert à l’AFP.

Romain Ntamack était heureux de jouer avec Matthieu Jalibert Pourtant, Romain Ntamack lui-même semblait enjoué par cette nouvelle association au XV de France. « J'ai fait toute la semaine et les deux entraînements collectifs avec Antoine Hastoy (qui aurait joué arrière si Jalibert n'était pas apte). Avec Matthieu, on n'a fait que la mise en place. Donc, c'était assez court. Mais que ce soit avec lui, avec Antoine ou d'autres, quand on a des joueurs comme ça, c'est quand même assez facile de trouver les automatismes, des repères. On parle à peu près le même rugby. Ça s'est bien passé. C'est vraiment que du bonheur de jouer avec un joueur comme Matthieu » avait lancé le joueur du Stade toulousain et du XV de France après la victoire en Australie cet été.