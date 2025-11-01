Lacazette : Le gros coup qui va faire les affaires de l’OL !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours maintenant, l’OL se montre très intéressé à l’idée de faire venir Endrick du Real Madrid. L’optimisme serait même de rigueur dans ce dossier, car l’international brésilien serait très intéressé par le projet lyonnais. Une bonne nouvelle pour les Gones qui pourraient alors mettre la main sur un numéro neuf très prometteur et ainsi tenter d’oublier un certain Alexandre Lacazette parti cet été.

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes en Ligue 1, mais certains clubs savent déjà très bien ce qu’ils comptent faire. C’est notamment le cas de l’OL, qui va chercher à mettre la main sur un attaquant, afin de compenser la lourde blessure de Malick Fofana, qui sera absent pendant trois mois minimum.

L’OL est très intéressé par Endrick D’après les informations de Foot Mercato, l’OL aurait d’ailleurs déjà lancé les grandes manœuvres pour tenter d’attirer cet attaquant. Les dirigeants lyonnais discuteraient d’ailleurs actuellement avec le Real Madrid pour tenter de faire venir Endrick. L’idée serait de le recruter sous la forme d’un prêt sans option d’achat, avec une prise en charge partielle du salaire du Madrilène.