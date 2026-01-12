«Zidane est une pu**» : Il fait son mea culpa !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très dur à l’encontre de Zinedine Zidane et son rôle d’ambassadeur du Qatar pour l’organisation de la Coupe du monde 2022, Christophe Alévêque a dû payer pour ses propos. En effet, l’humoriste avait été condamné par la suite par la justice à payer 5 000€ de dommages et intérêts. De quoi lui donner des regrets quelques années plus tard…

Payé 11M€ pour soutenir la candidature du Qatar pour organiser la Coupe du monde 2022, Zinedine Zidane n’avait pas été épargné. L’humoriste Christophe Alévêque avait en effet tenu des propos très durs à l’encontre de Zizou, balançant en 2011 : « Des mecs comme Platini et Cantona prouvent qu'un footballeur peut avoir plus de deux neurones (...) L'exception c'est Zidane, qui est co* comme une bi**. Ce mec est un panneau publicitaire qui a trois neurones. Qui, maintenant, profite de son image à outrance. Pour moi, c'est une forme de prostitution. Ce mec est une pu** ! (...) Qu'il crève dans le yaourt ».

Condamné par la justice ! Zinedine Zidane n’a pas accepté de se faire insulter de cette manière. C’est ainsi que l’ancien du Real Madrid avait trainé Christophe Alévêque devant la justice. Résultat : l’humoriste a été condamné par la Cour d'appel de Paris à payer 5 000€ de dommages et intérêts à Zizou.