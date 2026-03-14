Formule 1 : Lewis Hamilton soupçonne Mercedes, «je sais comment ça fonctionne là-bas…»

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une semaine après avoir décroché les deux premières places au Grand Prix d’Australie, Mercedes semble bien partie pour faire de même en Chine. George Russel a remporté la course sprint à Shanghai avait de se placer deuxième des qualifications, derrière son coéquipier Kimi Antonelli. Pour Lewis Hamilton, son ancienne équipe dispose d’un mode secret lui permettant de briller.

Mercedes ne pouvait rêver d’un meilleur début de saison avant le départ du Grand Prix de Chine ce dimanche. Vainqueur en Australie le week-end dernier, devançant son coéquipier Kimi Antonelli , George Russel a remporté la course sprint à Shanghai ce samedi, devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton . Ce dernier s’est prononcé dans la foulée sur les excellentes performances de Mercedes .

« J’ai été chez Mercedes pendant très, très longtemps. Donc je sais comment ça fonctionne là-bas. Et en qualifications, ils ont un autre mode qu’ils peuvent activer, un peu comme le ’party mode’ à l’époque. Et une fois qu’ils arrivent en Q2, ils l’activent, et nous, nous n’avons pas ça, quel que soit ce que c’est », a lancé le Britannique de Ferrari , dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

« Ils ont un avantage global, et nous devons comprendre d’où il vient »

Lewis Hamilton fait ici référence au mode moteur dédié aux qualifications qui avait fait la réussite des Flèches d’Argent durant plusieurs années. « En course, évidemment, ils n’ont pas ce mode. Ils ont quand même un avantage global. Et nous devons comprendre d’où il vient. Mais ils arrivent à extraire quelque chose en plus, particulièrement en Q2. On le voit en Q1, nous ne sommes pas si loin. Et puis soudain, il y a un énorme saut. On est à un dixième en Q1, je crois, puis d’un coup c’est encore un demi-seconde de plus. C’est un grand pas », a enchaîné Lewis Hamilton, avant de finir troisième des qualifications, encore devancé par les deux Mercedes pilotés par Kimi Antonelli et George Russel.

« L’équipe a fait un excellent travail ce week-end, salue Hamilton. La voiture se comporte vraiment bien. C’était très amusant en course. C’était aussi la première fois que je faisais un long relais ce week-end. Malheureusement, j’ai eu des difficultés avec mon pneu avant gauche, ce qui m’a finalement fait reculer à la troisième place. Mais malgré tout, avoir deux Ferrari ici devant est vraiment le reflet de l’énorme travail accompli par tout le monde à l’usine et par toute l’équipe ici sur le circuit. »