F1 - Transfert de Verstappen : L'annonce très inquiétante sur son avenir...

Alors que la question de son avenir semblait être réglé, le début de saison et le changement de réglementation semble avoir changé la donne. Au point que la situation inquiète désormais sérieusement chez Red Bull.
Ce début de saison en Formule 1 est marqué la découverte d'une nouvelle réglementation qui est loin de faire l'unanimité. Et pour cause, le rôle du pilote est moins mis en avant puisqu'il doit désormais se concentrer sur la gestion de sa batterie afin de pouvoir attaquer au meilleur moment. Et s'il y a bien un pilote auquel cela ne plait pas, c'est Max Verstappen.
Verstappen a de gros doutes...
« Je ne veux pas partir. J'aimerais avoir un peu plus de temps [en F1] et m'amuser un peu plus, c'est sûr, mais je fais aussi d'autres choses très amusantes. Je vais courir sur la Nordschleife, j'espère que je pourrai faire Spa et Le Mans dans les années à venir, donc je combine différentes choses pour trouver d'autres activités que je trouve vraiment amusantes. Et il y a bien sûr mon équipe, donc j'ai beaucoup de distractions en même temps, des distractions positives je dirais », a-t-il confié ces dernières heures.
... qui inquiète Red Bull
Une situation qui inquiète l'ancien dirigeant de Red Bull Helmut Marko qui considère que Max Verstappen s'épanouira beaucoup plus dans d'autres catégories comme en GT3 au 24 Heures du Mans. « Ce que Verstappen et d’autres ont appris autrefois en karting est désormais inutile. Et c’est pour cela que Max manque actuellement de défi et de plaisir. La Formule 1 doit adapter les règles le plus vite possible afin de rendre à nouveau le pilote plus important. Comparé à la Formule 1, c’est du pur pilotage, et la Nordschleife est le plus beau circuit du monde. Dans une voiture GT3, vous roulez toute la distance à fond et vous n’avez pas à faire constamment attention à des choses comme les pneus », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Autrement dit, si le règlement n'évolue pas très rapidement, Max Verstappen pourrait très bien décidé de quitter la Formule 1.