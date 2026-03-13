F1 - Transfert de Verstappen : L'annonce très inquiétante sur son avenir...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la question de son avenir semblait être réglé, le début de saison et le changement de réglementation semble avoir changé la donne. Au point que la situation inquiète désormais sérieusement chez Red Bull.

Ce début de saison en Formule 1 est marqué la découverte d'une nouvelle réglementation qui est loin de faire l'unanimité. Et pour cause, le rôle du pilote est moins mis en avant puisqu'il doit désormais se concentrer sur la gestion de sa batterie afin de pouvoir attaquer au meilleur moment. Et s'il y a bien un pilote auquel cela ne plait pas, c'est Max Verstappen.

"The whole day has been a disaster."



Max Verstappen on his frustrations with his car 🫣 pic.twitter.com/5tVBfmKiTI — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 13, 2026

Verstappen a de gros doutes... « Je ne veux pas partir. J'aimerais avoir un peu plus de temps [en F1] et m'amuser un peu plus, c'est sûr, mais je fais aussi d'autres choses très amusantes. Je vais courir sur la Nordschleife, j'espère que je pourrai faire Spa et Le Mans dans les années à venir, donc je combine différentes choses pour trouver d'autres activités que je trouve vraiment amusantes. Et il y a bien sûr mon équipe, donc j'ai beaucoup de distractions en même temps, des distractions positives je dirais », a-t-il confié ces dernières heures.