Mercato : Quand le PSG recalait un futur champion du monde !

Par le passé, le PSG a laissé passer plusieurs jolis coups sur le mercato dont David Trezeguet, qui a effectué un test en 1995 dans les équipes de jeunes. Mais celui qui deviendra champion du monde en 1998 n'a finalement pas été conservé comme il le raconte.
L'histoire du PSG regorge de transferts qui auraient pu changer la face de l'histoire du club parisien. Roberto Carlos, Ronaldo et même Pelé auraient pu signer à Paris à des époques différentes. Mais David Trezeguet aussi. Celui qui est devenu champion du monde en 1998 a même passé un test au PSG comme il le raconte.
Trezeguet raconte son court passage au PSG
« Ils savaient que mon père avait un fils et cela a attiré leur attention. Je suis allé passer un essai au PSG. Je voulais simplement que ma famille m'accompagne. Paris voulait que je reste, mais à la pension du club, pas avec eux. Monaco, eux, ont accepté que ma famille reste. Je leur en suis très reconnaissant. L’adaptation était importante : le physique, la langue… J’ai eu une professeure qui m’a appris le français. J’ai pu m’adapter, d’abord avec mon père, puis avec ma famille. Nous avons toujours été de la classe moyenne. Nous ne manquions de rien. Les conséquences se sont produites tout naturellement », confie-t-il dans les colonnes de AS avant de révéler qu'il aurait également pu signer au Real Madrid.
«Je suis allé passer un essai au PSG»
« On m’avait contacté pour le Castilla. Henry, mon coéquipier à Monaco, qu’on voulait dans l’équipe première de Madrid, voulait que je vienne. Mais c’est lui qui a ensuite eu des problèmes avec les agents », ajoute David Trezguet qui a finalement écrit sa légende à la Juventus : « J’ai senti que j’avais besoin d’un changement. J’ai décidé d’aller à la Juventus. J’ai retrouvé Ancelotti. En attaque, il y avait Vieri et Inzaghi. Ma carrière a pris de l’ampleur. Au final, je suis devenu l’étranger qui est resté le plus longtemps à la Juve, le meilleur buteur argentin, dépassant Sivori. J’ai tout vécu. J’ai connu le Calciopoli. J’ai été reconnu par les gens. J’ai pu jouer avec trois Ballons d’Or : Zidane, Nedved, Cannavaro. Et surtout, je garde en mémoire mon duo avec Del Piero, grâce auquel nous avons réussi à dépasser le meilleur duo de buteurs de l’histoire de la Juve. »