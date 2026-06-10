Mercato : Quand le PSG recalait un futur champion du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Par le passé, le PSG a laissé passer plusieurs jolis coups sur le mercato dont David Trezeguet, qui a effectué un test en 1995 dans les équipes de jeunes. Mais celui qui deviendra champion du monde en 1998 n'a finalement pas été conservé comme il le raconte.

L'histoire du PSG regorge de transferts qui auraient pu changer la face de l'histoire du club parisien. Roberto Carlos, Ronaldo et même Pelé auraient pu signer à Paris à des époques différentes. Mais David Trezeguet aussi. Celui qui est devenu champion du monde en 1998 a même passé un test au PSG comme il le raconte.

Trezeguet raconte son court passage au PSG « Ils savaient que mon père avait un fils et cela a attiré leur attention. Je suis allé passer un essai au PSG. Je voulais simplement que ma famille m'accompagne. Paris voulait que je reste, mais à la pension du club, pas avec eux. Monaco, eux, ont accepté que ma famille reste. Je leur en suis très reconnaissant. L’adaptation était importante : le physique, la langue… J’ai eu une professeure qui m’a appris le français. J’ai pu m’adapter, d’abord avec mon père, puis avec ma famille. Nous avons toujours été de la classe moyenne. Nous ne manquions de rien. Les conséquences se sont produites tout naturellement », confie-t-il dans les colonnes de AS avant de révéler qu'il aurait également pu signer au Real Madrid.