Mercato - Le PSG a proposé une fortune à Kimmich : «L’aspect financier était incroyable»

Le PSG semble passé proche d'un gros coup sur le marché des transferts puisqu'en 2024, Luis Campos avait tout tenté pour faire venir Joshua Kimmich en provenance du Bayern Munich. Le milieu de terrain allemand s'est livré sans détour à ce sujet et confirme la proposition du PSG à cette époque, avec un salaire XXL pour le convaincre.
Et si le PSG n'avait jamais recruté son joyau portugais João Neves pour foncer sur un profil plus expérimenté lors du mercato estival 2024 ? Ce scénario a visiblement bien failli se produire puisque Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale, avait une autre priorité en tête à cette époque pour renforcer son milieu de terrain et avait fait de Joshua Kimmich (31 ans) sa grande priorité. Le PSG a même fait parvenir une offre au joueur du Bayern Munich, qui s'est confié sans détour à ce sujet dans un documentaire diffusé par la ZDF.
« J’étais sûr à 95 % »
Kimmich a notamment raconté son été très agité en 2024, lorsqu'il avait été proche d'un transfert en direction du PSG : « Le soutien du club n’était pas celui que j’avais espéré ni souhaité. J’avais l’impression que le Bayern était tout à fait disposé à me laisser partir. Cela ne contribue pas à renforcer le lien entre le club et le joueur. J’ai discuté avec Max Eberl. Il me l’a confirmé une nouvelle fois : « si tu veux partir, alors tu es sur le marché, c’est possible » À ce moment-là, je ne savais pas ce qu’il faudrait pour que je prolonge mon contrat. J’étais sûr à 95 % de ne pas prolonger », assure le milieu de terrain allemand.
« Paris m’a fait une offre. L’aspect financier était incroyable »
Et le PSG avait mis le paquet sur le plan financier pour tenter de le convaincre : « Paris était un club qui m’a montré un engagement fort. Un engagement auquel je ne m’attendais même pas vraiment. J’ai discuté avec le directeur sportif (Luis Campos) et l’entraîneur (Luis Enrique). Je dois dire qu’ils ont fait un excellent travail et m’ont donné l’impression qu’ils me voulaient vraiment, alors naturellement, on commence à y réfléchir. Ça m’a vraiment fait réfléchir. J’étais censé être une pièce importante du puzzle là-bas, en tant que joueur un peu plus expérimenté. Et ça a forcément un effet sur vous. Paris m’a fait une offre. L’aspect financier était incroyable. Vraiment. Très, très incroyable, je dois le dire. Mais je ne voulais pas que ce soit le facteur décisif. Ce n’est pas comme si j’étais célibataire et que je ne devais prendre des décisions que pour moi-même et ma carrière. J’ai aussi la responsabilité de prendre des décisions pour les membres de ma famille et de faire ce qu’il faut », poursuit Joshua Kimmich sur les coulisses de son transfert avorté au PSG en 2024.