Mercato - Le PSG a proposé une fortune à Kimmich : «L’aspect financier était incroyable»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG semble passé proche d'un gros coup sur le marché des transferts puisqu'en 2024, Luis Campos avait tout tenté pour faire venir Joshua Kimmich en provenance du Bayern Munich. Le milieu de terrain allemand s'est livré sans détour à ce sujet et confirme la proposition du PSG à cette époque, avec un salaire XXL pour le convaincre.

Et si le PSG n'avait jamais recruté son joyau portugais João Neves pour foncer sur un profil plus expérimenté lors du mercato estival 2024 ? Ce scénario a visiblement bien failli se produire puisque Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale, avait une autre priorité en tête à cette époque pour renforcer son milieu de terrain et avait fait de Joshua Kimmich (31 ans) sa grande priorité. Le PSG a même fait parvenir une offre au joueur du Bayern Munich, qui s'est confié sans détour à ce sujet dans un documentaire diffusé par la ZDF.

« J’étais sûr à 95 % » Kimmich a notamment raconté son été très agité en 2024, lorsqu'il avait été proche d'un transfert en direction du PSG : « Le soutien du club n’était pas celui que j’avais espéré ni souhaité. J’avais l’impression que le Bayern était tout à fait disposé à me laisser partir. Cela ne contribue pas à renforcer le lien entre le club et le joueur. J’ai discuté avec Max Eberl. Il me l’a confirmé une nouvelle fois : « si tu veux partir, alors tu es sur le marché, c’est possible » À ce moment-là, je ne savais pas ce qu’il faudrait pour que je prolonge mon contrat. J’étais sûr à 95 % de ne pas prolonger », assure le milieu de terrain allemand.