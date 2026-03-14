F1 : Pierre Gasly sauvé par un projet à 660M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré l'acquisition d'un moteur Mercedes, Alpine ne réalise pas le début de saison espéré, ce qui déçoit Pierre Gasly qui a du s'arracher à Melbourne pour récupérer un point. Cependant, Falvio Briatore a évoqué un éventuel projet qui pourrait tout changer au sein de l'écurie française.

Cette saison, Alpine a de belles ambitions, notamment grâce à la presse du moteur Mercedes dans sa monoplace. Encore faut-il être en mesure de l'exploiter du mieux possible. Ce qui ne semble pas être totalement le cas pour le moment comme témoigne le point de la dixième place arraché par Pierre Gasly en Australie. Mais la donne pourrait rapidement changer puisqu'Alpine envisagerait de vendre 24% de ses parts pour un total de 750M$, soit environ 660M€. Et l'arrivée de nouveaux investisseurs pourraient permettre à l'écurie d'avoir encore plus d'ambitions. Une tendance confirmée par Flavio Briatore.

On peut être content de cette P7 en qualif! Y a encore bcp de travail devant nous mais on progresse. Hate de voir ce que ca va donner pour la Sprint demain!! 💪🇨🇳 pic.twitter.com/eSguuWVRtr — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) March 13, 2026

Alpine va vendre 24% de ses parts ? « Chaque jour apporte une nouvelle situation. Je ne sais pas quelle est la dernière, mais ce que je peux dire, c’est que je sais qu’il s’agit d’une négociation avec Mercedes. Pas avec Toto, avec Mercedes, et on verra », a-t-il confié en conférence de presse avant d'affirmer qu'il existait déjà des candidats : « En ce moment, nous avons trois ou quatre acheteurs potentiels. N’oubliez pas, il s’agit des actions d’Otro, rien à voir avec Alpine. Ce sont les parts détenues par ce fonds américain, appelé Otro. Ils veulent vendre les 24 %, et quelques candidats sont prêts à conclure l’affaire ».