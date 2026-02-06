F1 - Pierre Gasly : Découvrez sa nouvelle résidence de luxe à 4,2M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Pierre Gasly sera bien au départ de la saison 2026 de Formule 1. Au volant d'une Alpine, le Français tentera de tirer son épingle du jeu. En attendant de connaitre ses résultats en 2026, c'est son salaire qui a été dévoilé récemment. Gasly émargerait ainsi à environ 12M€ à l'année. Une fortune que le pilote aurait notamment décidé d'investir dans un bien immobilier de luxe.

Difficile pour un pilote de Formule 1 de se sentir comme chez lui quand on voyage aux quatre coins du monde tout au long de l'année pour disputer les différents Grands Prix. Mais voilà que Pierre Gasly le sera prochainement du côté des Etats-Unis. Ayant amassé plusieurs millions d'euros depuis le début de sa carrière, le pilote Alpine a décidé d'investir dans l'immobilier de luxe du côté de Miami. Et c'est ainsi que Gasly se retrouve aujourd'hui propriétaire d'un bien qui a de quoi faire des jaloux.

Gasly sera bien logé à Miami Comme le rapporte NextGen Auto, Pierre Gasly a investi près de 4,2M€ pour s'offrir un bien immobilier de luxe du côté de Miami. Mais qu'a donc acheté le pilote Alpine avec tout cet argent ? Le "sky home" du Français se trouve ainsi dans les Jean-Georges Miami Tropic Residences, une tour de 49 étages pour 338 appartements. Et pour ce qui est de celui de Gasly, il comprendrait quatre chambres, quatre salles de bain ainsi qu'une grande terrasse avec vue sur le centre de Miami. De plus, la tour propose également une piscine extérieure, un restaurant et un bar réservés aux résidents, ou encore une piscine sur le toit.