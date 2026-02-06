F1 - Pierre Gasly : Découvrez sa nouvelle résidence de luxe à 4,2M€ !

A 29 ans, Pierre Gasly sera bien au départ de la saison 2026 de Formule 1. Au volant d'une Alpine, le Français tentera de tirer son épingle du jeu. En attendant de connaitre ses résultats en 2026, c'est son salaire qui a été dévoilé récemment. Gasly émargerait ainsi à environ 12M€ à l'année. Une fortune que le pilote aurait notamment décidé d'investir dans un bien immobilier de luxe.
Difficile pour un pilote de Formule 1 de se sentir comme chez lui quand on voyage aux quatre coins du monde tout au long de l'année pour disputer les différents Grands Prix. Mais voilà que Pierre Gasly le sera prochainement du côté des Etats-Unis. Ayant amassé plusieurs millions d'euros depuis le début de sa carrière, le pilote Alpine a décidé d'investir dans l'immobilier de luxe du côté de Miami. Et c'est ainsi que Gasly se retrouve aujourd'hui propriétaire d'un bien qui a de quoi faire des jaloux.
Gasly sera bien logé à Miami
Comme le rapporte NextGen Auto, Pierre Gasly a investi près de 4,2M€ pour s'offrir un bien immobilier de luxe du côté de Miami. Mais qu'a donc acheté le pilote Alpine avec tout cet argent ? Le "sky home" du Français se trouve ainsi dans les Jean-Georges Miami Tropic Residences, une tour de 49 étages pour 338 appartements. Et pour ce qui est de celui de Gasly, il comprendrait quatre chambres, quatre salles de bain ainsi qu'une grande terrasse avec vue sur le centre de Miami. De plus, la tour propose également une piscine extérieure, un restaurant et un bar réservés aux résidents, ou encore une piscine sur le toit.
« Cela m’a semblé être une évidence »
« Dès que cette opportunité m’a été présentée, cela m’a semblé être une évidence. En tant que pilote de Formule 1, ma vie est en perpétuel mouvement, donc disposer d’un lieu où chaque détail est pris en charge représente énormément pour moi. Les Miami Tropic Residences offrent une manière de vivre sans contraintes, un design réfléchi et un niveau de service que j’apprécie particulièrement, le tout au cœur d’une ville devenue un véritable carrefour mondial. La possibilité de tout faire à pied, la culture et l’énergie du Design District correspondent parfaitement au style de vie que j’aime », a d'ailleurs confié Pierre Gasly à propos de son achat à plus de 4M€.
Promoteur et président de Miami Real Investment, Hans Baumgartner a lui expliqué concernant ce deal avec Pierre Gasly : « Nous sommes fiers d’accompagner Pierre dans cet investissement majeur à Miami. Son appréciation pour une architecture sophistiquée, un design raffiné et des expériences de vie de classe mondiale correspond parfaitement au type de projets que nous développons pour nos clients. L’orienter vers un programme aussi emblématique a été un privilège, et nous sommes impatients de l’accompagner dans ce nouveau chapitre de son portefeuille immobilier ».