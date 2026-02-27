«Un rêve pour moi» : L'OM l'a contacté pour devenir entraîneur (mais ça ne s'est pas bien fini) 

Pour remplacer Roberto De Zerbi, l'OM a décidé de faire appel à Habib Beye afin d'entraîner le club phocéen. Par le passé, d'autres techniciens ont pu être contactés par la direction olympienne afin de prendre place sur le banc de l'OM. Alors que ça aurait été un rêve pour beaucoup, voilà qu'à la fin, il ne pouvait y avoir qu'un seul heureux élu.
Désormais entraîneur de l'OM, Habib Beye a vu son rêve se réaliser. Suite au départ de Roberto De Zerbi, l'ancien technicien du Stade Rennais a été choisi pour reprendre le flambeau et tenter d'inverser la situation à Marseille. Et voilà qu'avant Beye, d'autres rêvaient également de pouvoir entraîner l'OM. Mais contrairement au Sénégalais, ça n'est pas devenu une réalité pour certains.
Ravanelli envisagé pour succéder à Deschamps
C'est ainsi ce qu'a connu Fabrizio Ravanelli en 2012. Ancien joueur de l'OM, l'Italien aurait pu reprendre les clés du camion à la suite du départ de Didier Deschamps. La direction olympienne l'avait alors contacté pour le poste et il avait même passé un entretien avec le président de l'époque, Vincent Labrune. Pour Ravanelli, entraîner l'OM aurait alors été un rêve, mais voilà qu'on ne l'a finalement jamais vu sur le banc du club phocéen, Elie Baup lui ayant finalement été préféré.
« Ils m’ont reçu pour parler du poste d’entraîneur, j’étais dans une short-list »
En 2024, pour 1899 L'Hebdo, Fabrizio Ravanelli était d'ailleurs revenu sur l'approche de l'OM afin de succéder à Didier Deschamps comme entraîneur. Il racontait alors : « Le jour où j’ai passé un entretien avec Labrune pour devenir entraîneur de l’OM ? C’était en 2012, après le départ de Deschamps, chez Margarita (Louis-Dreyfus) à Zurich, avec Vincent. Ils m’ont reçu pour parler du poste d’entraîneur, j’étais dans une short-list, c’était un rêve pour moi. Une heure après l’entretien, il m’avait appelé pour me dire qu’ils me respectaient beaucoup, mais qu’ils avaient fait un autre choix, celui de prendre Elie Baup. J’ai accepté leur choix, sans rancoeur. J’ai croisé Vincent et Margarita dernièrement, on était content de se revoir ».