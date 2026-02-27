«Un rêve pour moi» : L'OM l'a contacté pour devenir entraîneur (mais ça ne s'est pas bien fini) 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Roberto De Zerbi, l'OM a décidé de faire appel à Habib Beye afin d'entraîner le club phocéen. Par le passé, d'autres techniciens ont pu être contactés par la direction olympienne afin de prendre place sur le banc de l'OM. Alors que ça aurait été un rêve pour beaucoup, voilà qu'à la fin, il ne pouvait y avoir qu'un seul heureux élu.

Désormais entraîneur de l'OM, Habib Beye a vu son rêve se réaliser. Suite au départ de Roberto De Zerbi, l'ancien technicien du Stade Rennais a été choisi pour reprendre le flambeau et tenter d'inverser la situation à Marseille. Et voilà qu'avant Beye, d'autres rêvaient également de pouvoir entraîner l'OM. Mais contrairement au Sénégalais, ça n'est pas devenu une réalité pour certains.

«Je suis complètement bourré, ça craint» : L’OM fait appel à lui au pire moment ! https://t.co/UGdKxZsCqt — le10sport (@le10sport) February 26, 2026

Ravanelli envisagé pour succéder à Deschamps C'est ainsi ce qu'a connu Fabrizio Ravanelli en 2012. Ancien joueur de l'OM, l'Italien aurait pu reprendre les clés du camion à la suite du départ de Didier Deschamps. La direction olympienne l'avait alors contacté pour le poste et il avait même passé un entretien avec le président de l'époque, Vincent Labrune. Pour Ravanelli, entraîner l'OM aurait alors été un rêve, mais voilà qu'on ne l'a finalement jamais vu sur le banc du club phocéen, Elie Baup lui ayant finalement été préféré.