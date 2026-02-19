Après Dupont et Bielle-Biarrey, c’est peut-être la future star du XV de France : «Il a des qualités exceptionnelles...»

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France dispose d’un réservoir de joueurs impressionnant. En plus de ses cadres comme Antoine Dupont, ou de ses jeunes éléments à l'image de Louis Bielle-Biarrey, Fabien Galthlié peut également compter sur des espoirs sans expérience internationale pour le moment. C’est le cas d’un Français, apparu pour la première fois le week-end dernier, qui enchante déjà les observateurs.

Fabien Galthié et ses hommes réalisent un sans-faute pour débuter cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations avec deux victoires contre l'Irlande (36-14) et le pays de Galles (12-54), de quoi leur permettre d’être la seule équipe encore en lice pour le Grand Chelem. Comme à son habitude, le XV de France peut compter sur ses cadres comme Antoine Dupont , Matthieu Jalibert , Thomas Ramos ou encore Louis Bielle-Biarrey , mais certaines pépites ont également eu l’occasion de s’illustrer, à l’instar de Fabien Brau-Boirie .

Dimanche, le jeune centre de Pau a réussi sa première en Bleu sur la pelouse de Cardiff, avec un essai au compteur, dès la 15e minute. « Il est resté dans ce qu'il fait très bien en club avec Pau depuis deux saisons maintenant, a salué Fabien Galthié après la rencontre. Il a été très performant, il a intégré l'équipe de façon très naturelle. »

« Il fait mal quand il met l'intensité »

Les observateurs ont également été séduits par la prestation du joueur de 20 ans. C’est notamment le cas de Damien Traille, le comparant à l’un des plus grands centres de l’histoire du rugby tricolore : « Il est dans la même lignée que Yannick Jauzion par son attitude sur et en dehors du terrain. Cette comparaison doit être une fierté pour lui. Je lui souhaite d’avoir la même carrière, confie-t-il auprès du Midi-Olympique. Il doit comprendre que le plus dur commence pour lui, parce qu’il est performant depuis la saison dernière, mais l’enchaînement XV de France – Section paloise fera qu’il sera plus attendu. C’est là qu’on verra vraiment son niveau ».

Absent de la liste de Fabien Galthié, Gaël Fickou est lui aussi dithyrambique à l’égard de Fabien Brau-Boirie. « On le savait, c'est un joueur qui performe avec Pau. Il est au niveau. Il a des qualités physiques exceptionnelles, il est très grand et très costaud. Il est aussi technique, intelligent dans sa manière de se positionner. Puis il fait mal quand il met l'intensité. Il a fait un match complet. Avec Émilien Gailleton, ils ont été très bons, cohérents, puis ils ont une vraie connexion entre eux », a-t-il expliqué dans son podcast "Rugby Confidential". Il faudra désormais confirmer en Bleu.