Tensions au XV de France : Le clash révélé dans la presse par un joueur

Avec deux victoires en deux matchs, le XV de France impressionne actuellement et est toujours en course pour un Grand Chelem lors du Tournoi des VI Nations. Le groupe de Fabien Galthié livre de belles prestations, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques mois. C'est d'ailleurs dans ce contexte que le ton était visiblement monté dans le vestiaire du XV de France.

Impérial face à l'Irlande et le Pays de Galles, le XV de France réalise des débuts parfaits dans ce Tournoi des VI Nations. Alors que le Grand Chelem est toujours possible pour les joueurs de Fabien Galthié, il n'était pas forcément simple d'imaginer une telle situation il y a quelques mois. En effet, lors de la dernière tournée d'automne, le XV de France n'avait pas montré le meilleur des visages face à l'Afrique du Sud, l'Australie et les Fidji.

Une tournée automnale loin d'être parfaite En novembre dernier, au moment de faire le bilan de cette tournée automnale du XV de France, Maxime Lucu, qui remplaçait alors Antoine Dupont comme demi de mêlée, expliquait dans un entretien accordé au Parisien : « Quelle note je donne à ces trois matchs du XV de France ? Je dirais 7 sur 10. Il y a eu des bonnes choses quand même. En fait, la défaite contre l’Afrique du Sud a fait mal. On attendait tous ce match, les supporters aussi, il y a eu cette déception… Il a fallu repartir de l’avant et être positifs sur les deux dernières semaines ».