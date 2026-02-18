Antoine Dupont bientôt obligé de passer devant le tribunal ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement engagé dans le Tournoi des Six Nations avec le XV de France, Antoine Dupont doit également gérer un autre dossier concernant son contrat d'image avec le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, où évolue le demi de mêlée, est suspecté par le quotidien L’Équipe d’avoir contourné le salary-cap. Ce que démentent Dupont et son club.

Les révélations du journal L’Équipe concernant le contrat d’images d’Antoine Dupont avec 3S-Alyzia, sponsor officiel du Stade Toulousain, continuent de faire parler. La formation tricolore est en effet accusée d’avoir contourné le salary-cap imposé en Top 14 pour le capitaine du XV de France mais aussi Anthony Jelonch. Dans son enquête, le quotidien sportif affirmait ne pas avoir trouvé de « contreparties visibles » dans le cadre du contrat entre la société de services aéroportuaires 3S-Alyzia et Antoine Dupont, qui aurait touché 1,5 million d'euros depuis 2017.

Le Stade Toulousain porte plainte pour diffamation Ce mardi, L’Équipe a divulgué de nouvelles informations sur le sujet, expliquant que le président toulousain Didier Lacroix aurait reconnu avoir contourné le salary-cap « en dissimulant le contrat d'image entre Antoine Dupont et un sponsor du club, 3S-Alyzia », acceptant à l’époque de payer une amende à cause de ce manquement. Peu après la publication de cet article, le Stade Toulousain a répliqué via de l’agence de communication de crise Vae Solis. « En réaction à l’article de Frédéric Bernès “Le Stade Toulousain a reconnu avoir dissimulé le contrat entre 3S-Alyzia et Dupont au salary-cap manager et s’est acquitté d’une amende”, publié par le journal L’Équipe le 17 février 2026, le Stade Toulousain annonce porter plainte pour diffamation, peut-on lire dans le communiqué rapporté par Le Figaro. Le Stade Toulousain conteste formellement les accusations formulées dans cet article. Des éléments d’informations seront apportés prochainement. »