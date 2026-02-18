Il bat Antoine Dupont et arrête tout pour devenir acteur : C'est un véritable carton !

Axel Cornic

On connait beaucoup de reconversions étonnantes dans l’histoire, mais la liste s’est récemment allongée avec un cas qui a fait pas mal parler. En effet, un ancien espoir du rugby irlandais a réussi à devenir acteur pour une série qui rencontre un grand succès en ce moment, après avoir d’ailleurs affronté un certain Antoine Dupont sur les terrains.

Après l’énorme succès de la série Games of Thrones, HBO a décidé de surfer sur la vague du succès en publiant plusieurs spin-offs. Ainsi, A Knight of the Seven Kingdoms ou en français Un chevalier des sept royaumes est sorti récemment et on peut notamment voir à l’affiche un jeune acteur irlandais du nom de Peter Claffey, dont le passé a beaucoup fait parler ces dernières semaines. En effet, le jeune homme de 29 ans aurait très bien pu percer dans le rugby, au lieu du monde des séries télévisées.

Transfert à l’étranger : Antoine Dupont prêt à partir ? Sa réponse risque de vous surprendre ! https://t.co/OOCmAyglVe — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

Du rugby au petit écran Né en 1996 à Portumna dans le comté de Galway, ce gaillard de 1,96m était l’un des jeunes espoirs du rugby irlandais. Et lors d’un tournoi organisé en Pologne en 2014, il a même joué face à Antoine Dupont. « Nous avions perdu en finale contre l'Angleterre, mais avant cela, on avait battu la France en demies (24-11). Anthony Jelonch était leur numéro 8 et Dupont était entré à la place d'Arthur Retière » s’est remémoré pour L'Equipe le sélectionneur des U18 irlandais de l'époque et désormais entraineur de l’attaque de l’UBB, Noel McNamara. « Peter jouait en deuxième ligne avec notre capitaine James Ryan. Nous avions une belle équipe, avec des joueurs comme Andrew Porter, Jordan Larmour ou Jacob Stockdale ».