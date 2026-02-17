Affaire Antoine Dupont : Le Stade Toulousain est passé aux aveux

La presse étrangère s’extasie devant le retour d’Antoine Dupont avec le XV de France, après presque un an d’absence. Mais la star du rugby mondial est inquiétée en son pays par une enquête publiée par L’Equipe le 9 février, l’accusant d’avoir dissimulé près de 1,7M€, liés à des contrats passés avec la société de services aéroportuaires 3S-Alyzia.
Tous les yeux sont tournés vers le Tournoi des 6 Nations, mais un autre match semble se jouer en coulisses. Antoine Dupont et son coéquipier Anthony Jelonch sont en effet accusés d’avoir touché respectivement 1,7M€ et 170.000€, via des contrats passés avec la société 3S-Alyzia. Et ce n’est pas tout, puisque leur club du Stade Toulousain est lui accusé d’avoir contourner le salary-cap, ce qui n’est pas la première fois.
Le Stade Toulousain aurait déjà reconnu l’affaire en 2023
En effet, il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas si longtemps, le club haut-garonnais a été condamné pour l’affaire Jaminet-Pacific Heart, sans oublier le litige dans le transfert de Cheslin Kolbe au RCT, en 2023. Et cette même année, L’Equipe nous apprend que le président Didier Lacroix aurait reconnu avoir contourné le salary-cap « en dissimulant le contrat d'image entre Antoine Dupont et un sponsor du club, 3S-Alyzia ». Le Stade Toulousain aurait ainsi accepté de payer une amende de 200.000€ devant la chambre de médiation de la LNR, avec cette affaire qui n’avait donc pas été ébruitée à l’époque.
Pendant ce temps-là, Dupont porte plainte
Ces nouvelles révélations ne vont surement pas apaiser la situation, surtout que du côté d’Antoine Dupont on semble avoir décidé de passer à l’action. Son avocat a en effet annoncé dans Midi Olympique vouloir porter plainte contre L’Equipe, pour diffamation. « Je suis en train de travailler à la rédaction d’une plainte entre les mains du doyen des juges d’instruction pour diffamation. Nous considérons que des infractions sont commises, de deux ordres » a déclaré Me Jean Iglesis, dénonçant « un recel de violation du secret professionnel, c’est à dire que des documents couverts par le secret sont utilisées en les interprétant » ainsi que « des propos diffamatoires à l’égard d’Antoine Dupont ».