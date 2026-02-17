Affaire Antoine Dupont : Le Stade Toulousain est passé aux aveux

Axel Cornic

La presse étrangère s’extasie devant le retour d’Antoine Dupont avec le XV de France, après presque un an d’absence. Mais la star du rugby mondial est inquiétée en son pays par une enquête publiée par L’Equipe le 9 février, l’accusant d’avoir dissimulé près de 1,7M€, liés à des contrats passés avec la société de services aéroportuaires 3S-Alyzia.

Tous les yeux sont tournés vers le Tournoi des 6 Nations, mais un autre match semble se jouer en coulisses. Antoine Dupont et son coéquipier Anthony Jelonch sont en effet accusés d’avoir touché respectivement 1,7M€ et 170.000€, via des contrats passés avec la société 3S-Alyzia. Et ce n’est pas tout, puisque leur club du Stade Toulousain est lui accusé d’avoir contourner le salary-cap, ce qui n’est pas la première fois.

INFO L'ÉQUIPE. Le Stade Toulousain a reconnu avoir dissimulé le contrat entre 3S-Alyzia et Dupont au salary-cap manager et s'est acquitté d'une amende

Le Stade Toulousain aurait déjà reconnu l’affaire en 2023 En effet, il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas si longtemps, le club haut-garonnais a été condamné pour l’affaire Jaminet-Pacific Heart, sans oublier le litige dans le transfert de Cheslin Kolbe au RCT, en 2023. Et cette même année, L’Equipe nous apprend que le président Didier Lacroix aurait reconnu avoir contourné le salary-cap « en dissimulant le contrat d'image entre Antoine Dupont et un sponsor du club, 3S-Alyzia ». Le Stade Toulousain aurait ainsi accepté de payer une amende de 200.000€ devant la chambre de médiation de la LNR, avec cette affaire qui n’avait donc pas été ébruitée à l’époque.