«Ce serait une déception» : Antoine Dupont ne doit pas passer à côté, «ça va piquer»

Après l’Irlande (36-14), le XV de France a passé également le Pays de Galles (12-54), avec un Antoine Dupont encore étincelant. Mais le plus dur arrive, puisque les Français vont devoir défier une Italie surprenante le 22 février prochain avant d’aller en Ecosse (7 mars) et finir sur un feu d’artifice, avec la réception de l’Angleterre au Stade de France (14 mars).

Les doutes étaient nombreux avant ce Tournoi des 6 Nations, avec notamment des nombreux absents de taille. Mais les deux premières rencontres nous ont montré un XV de France dominateur, guidé par le trio formé par Antoine Dupont, Matthieu Jalibert et Thomas Ramos. De quoi déjà enflammer les foules, même s’il reste encore des nombreux défis sur le chemin des Bleus.

XV de France : Un pilier donne une leçon à Thomas Ramos https://t.co/nt1Lj6z7BS — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

« Pour l’équipe, ce serait une déception de ne pas faire le Grand Chelem » La pression pourrait toutefois devenir de plus en plus forte, avec certains observateurs qui annoncent déjà un Grand Chelem ! « Pour moi, le Grand Chelem est obligatoire. Quand tu as cette équipe, quand tu as cette génération, quand tu as le jeu que Fabien Galthié a amené… Les mecs doivent être bien ensemble et doivent se croire invincibles. Pour l’équipe, ce serait une déception de ne pas faire le Grand Chelem » a annoncé Vincent Moscato, sur RMC.