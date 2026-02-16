«Ça l'a refroidi» : Antoine Dupont a refusé ce transfert à cause de la concurrence !

Axel Cornic

Star du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont aurait pu avoir une toute autre trajectoire de carrière. Après avoir fait ses classes au FC Auch, le demi de mêlée a décidé de poursuivre son apprentissage au Castres Olympique, où il est resté jusqu’en 2017. Mais il aurait bien pu prendre la direction de la côte Atlantique, avec l’UBB qui lui a fait les yeux doux.

Qui n’aimerait pas avoir Antoine Dupont dans son club ? Les supporters du Stade Toulousain sont bien heureux de voir la star française évoluer sous leurs couleurs chaque week-end. Mais il aurait très bien pu jouer pour un autre gros club, s’il n’avait pas été barré par un autre international français.

Iris Mittenaere s'offre une escapade idéale «pour un couple» sans Antoine Dupont https://t.co/QL8ccU4W9n — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

« Je pensais que ça serait mieux pour lui qu’il aille à Bordeaux-Bègles » Dans un entretien accordé à L'Equipe en 2024, le frère d'Antoine Dupont avait en effet révélé lui avoir conseillé de rejoindre l’UBB en 2014, après avoir fait ses classes au FC Auch avec Anthony Jelonch ou Grégory Alldritt. « Après son année en Crabos à Auch, je pensais que ça serait mieux pour lui qu’il aille à Bordeaux-Bègles. Mais il a choisi Castres et il a eu raison » a déclaré Clément Dupont.