Iris Mittenaere s'offre une escapade idéale «pour un couple» sans Antoine Dupont

Axel Cornic

Ancienne Miss France et Miss Univers, Iris Mittenaere a beaucoup fait parler dans le monde du rugby, avec l’histoire qui semble la lier à Antoine Dupont. Mais ce dernier ne peut pas tout le temps la suivre, puisqu’il est actuellement retenu par ses devoirs de rugbyman, avec le 6 Nations 2026 qu’il dispute actuellement avec le XV de France.

Durant sa convalescence, Antoine Dupont a pu se réconforter dans les bras d’Iris Mittenaere. Les deux sont apparus plusieurs fois ensemble en public et leur couple a souvent fait la Une des rubriques people, même s’ils n’ont jamais rien officialisé. Mais ce n’est pas toujours simple de suivre la vie de la star du rugby français...

Dupont occupé avec le XV de France Du mois d’aout à celui de juin, Dupont est occupé à défendre les couleurs de son club du Stade Toulousain, avec d’ailleurs des nombreux titres décrochés au fil des années. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il est également le capitaine du XV de France et en ce moment, il est aux quatre coins de l’Europe pour disputer le 6 Nations 2026. Quand ce n’est pas le cas, il est cloitré à Marcoussis pour les entrainements, avec les temps libres qui sont assez rares.