«Ce sera ma seule réponse...» : En pleine polémique, Antoine Dupont sort du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actuellement présent avec le XV de France pour disputer le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont est concerné par une affaire concernant ses contrats d'image lors de son recrutement au Stade Toulousain en 2017. En effet ces contrats suscitent de nombreuses interrogations autour du salary-cap notamment et le capitaine des Bleus a fini par prendre la parole pour la première fois.

Il y a quelques jours, L'Equipe dévoilait une enquête concernant les contrats d'image d'Antoine Dupont et d'Anthony Jelonch avec un partenaire du Stade Toulousain. Il y aurait des irrégularités visibles dans le dossier, le club ayant déjà connu des problèmes autour du recrutement de Melvyn Jaminet. Un dossier qui avait déjà vu le leader du Top 14 prendre une sanction. Antoine Dupont a réagi en conférence de presse.

« Je n'ai pas d'énergie à perdre avec ça » A la veille du deuxième match du XV de France lors du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont était logiquement présent en conférence de presse. Les révélations de L'Equipe ayant frappé le Stade Toulousain et le champion français, il n'a pas échappé à la fameuse question. Mais sans surprise, il préfère concentrer son énergie sur le match à venir. « Mon énergie et mon focus sont 100 % dédiés à l'équipe de France. Je suis concentré pour donner le meilleur de moi-même et représenter mon pays. J'ai travaillé dur depuis un an pour revivre ces moments-là. Le reste, ce qui se passe en dehors, ce sont mes conseils qui s'en occupent pour le moment. Et moi, je n'ai pas d'énergie à perdre avec ça. Ce sera ma seule réponse. Je n'aurai pas grand-chose à dire de plus d'ici la fin du Tournoi » déclare-t-il face aux journalistes.