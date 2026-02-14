Un joueur du XV de France a été écarté : «Un différend» a eu lieu !

Axel Cornic

Après l’échec de la Coupe du monde 2023, Fabien Galthié a dû reconstruire un nouvel effectif pour son deuxième mandat, rajeunissant notamment l’équipe. Mais le sélectionneur du XV de France peut tout de même compter sur une base solide de cadres comme Thomas Ramos, dont la carrière internationale n’a pourtant pas toujours été heureuse.

Si Antoine Dupont et le visage du XV de France, il y a d’autres très grands joueurs dans cette équipe. C’est notamment le cas de Thomas Ramos, qui est loin de la popularité atteinte par son capitaine, mais est devenu au fil des années une véritable référence au poste d’arrière. Et si tout est rose en ce moment pour le joueur du Stade Toulousain, ses débuts avec les Bleus n’étaient pas vraiment à la hauteur des attentes.

« Le corps médical l’avait déclaré blessé quand on était au Japon, juste avant le quart de finale » Dans un entretien accordé à Midi Olympique, Jacques Brunel est en effet revenu sur l’épisode noir de la Coupe du monde 2019, lorsqu’il avait décidé de se priver de Thomas Ramos. « On a eu un différend à l’époque : le corps médical l’avait déclaré blessé quand on était au Japon, juste avant le quart de finale. Comme les délais de guérison devaient durer environ deux semaines, je n’avais pas pris le risque de le garder blessé » a expliqué l’ancien sélectionneur du XV de France. « J’ai préféré avoir une ressource supplémentaire opérationnelle. Notre histoire a commencé sur un malentendu et une déception pour lui, certainement ».