«C’est difficile de trouver mieux» : Un phénomène annoncé au XV de France (et ce n’est pas Antoine Dupont)

Axel Cornic

Le 5 février dernier, lors du match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations 2026, tous les yeux étaient tournés vers Antoine Dupont. La star mondiale faisait son grand retour avec le XV de France, après presque un an d’absence à cause d’une blessure au genou. Mais c’est un autre international tricolore qui semble avoir attiré toute l’attention...

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Antoine Dupont a fait son grand retour avec le XV de France. Un véritable bol d’air pour Fabien Galthié, mais également pour tout le rugby tricolore, qui a vécu une période un peu délicate en son absence. Pourtant, pour le moment ce n’est pas vraiment le capitaine français qui s’attire toutes les louanges...

Le rugby semble facile quand on a de tels joueurs ✨



Rugby looks easy when you have players like these ✨#GreatnessM6N #Since1883 pic.twitter.com/caGJGy1o5b — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 8, 2026

Ramos, le vrai patron du XV de France ? C’est plutôt Thomas Ramos, qui lors de la victoire contre l’Irlande a encore une fois livré une prestation magistrale (36-14) et qui semble séduire de plus en plus. « C’est difficile de trouver les mêmes caractéristiques chez quelqu’un d’autre » a expliqué l’ancien sélectionneur Jacques Brunel. « Tu peux trouver un joueur qui sera peut-être plus relanceur, avec un peu plus de pattes, et encore, avec des qualités techniques différentes, mais le leadership, la présence au but, la capacité à garder son sang-froid tout au long d’une partie et à prendre les bonnes décisions en permanence, c’est difficile de trouver mieux ».