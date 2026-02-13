Antoine Dupont a tapé dans l’œil d’un coach, «j’adorerais entraîner ce joueur»

Axel Cornic

Absent pendant presque un an, Antoine Dupont a retrouvé le XV de France pour le début du Tournoi des 6 Nations 2026. Et avec lui tout semble être possible, avec une nouvelle victoire dans la grande messe du rugby de l’hémisphère Nord ou même un nouveau Grand Chelem après celui remporté en 2022. Il faudra faire notamment face à la concurrence de l’Angleterre, où on semble toutefois le craindre au plus haut point...

La deuxième partie de 2025 n’a pas été simple pour le XV de France, avec une tournée en Nouvelle-Zélande à zéro victoires et un automne notamment marqué par la déroute face à l’Afrique du Sud (17-32). Mais tout semble avoir changé, puisque le retour d’Antoine Dupont a chassé le pessimisme et les doutes autour des Bleus.

« Avec Dupont qui joue pour la France, il ne faut jamais les sous-estimer » Avec un 6 Nations déjà bien lancé après la victoire sur l’Irlande (36-14), une nouvelle victoire semble donc être possible, même si l’Angleterre fait également figure de favori. Mais de l’autre côté de la Manche, on ne semble pas être aussi confiant après le retour d’Antoine Dupont. « Dupont, c'est un peu comme Lionel Messi qui joue pour l'Argentine. Quand Messi joue, l'équipe argentine semble passer en division supérieure. Ce genre d'athlètes est très rare. Et avec Dupont qui joue pour la France, il ne faut jamais les sous-estimer » a expliqué Sir Clive Woodward, sur le site Olympics.com.