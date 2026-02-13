Antoine Dupont : Une surprise (très étonnante) réservée avec le XV de France ?

Après un retour en grande pompe avec le XV de France pour le match d’ouverture du 6 Nations face à l’Irlande (36-14), Antoine Dupont se prépare à enchainer face au Pays de Galles. Mais une surprise semble se préparer du côté de Marcoussis, avec le sélectionneur Fabien Galthié qui pourrait bien mettre en place une stratégie évoquée depuis plusieurs années.
On a tous déjà oublié. Pendant presque un an, le XV de France a dû se débrouiller sans Antoine Dupont, gravement blessé au genou. Mais le capitaine tricolore a retrouvé les siens pour le premier match du Tournoi des 6 Nations. Et il semble ne jamais être parti, même si pour le moment il s’est contenté d’un rôle de gestionnaire du jeu, sans grands éclats.
Place au Pays de Galles !
Tout pourrait changer ce dimanche, avec le déplacement à Cardiff. En effet, le Pays de Galles traverse l’une des pires périodes de son histoire, avec d’ailleurs une énorme déroute lors de son premier match, face à l’Angleterre (48-7). On leur prédit désormais une nouvelle désillusion contre le XV de France, avec un score peut-être plus important encore face à Dupont et ses coéquipiers. Surtout que la star française, pourrait bien occuper plusieurs postes au cours de cette rencontre....
Dupont testé au centre par Galthié
Des images ont en effet fuité des derniers entrainements à Marcoussis, avant le match contre le Pays de Galles. On y voit Antoine Dupont évoluer au poste de premier centre, avec d’ailleurs des actions très intéressantes. L’idée de Fabien Galthié semble donc être celle de replacer con demi de mêlée au centre de sa ligne de trois-quart en cours de rencontre, avec Baptiste Serin qui prendrait sa place en 9. A noter tout de même qu’un centre de métier sera présent sur le banc avec Noah Nene, qui n’a toutefois jamais connu la moindre sélection avec le XV de France.