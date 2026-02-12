«Gros doutes» sur le contrat d'Antoine Dupont, «si ça va plus loin...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le Stade Toulousain est confronté à une polémique qui concerne les contrats d'Antoine Dupont et Anthony Jelonch. Le club Rouge-et-Noir est suspecté d'avoir voulu contourner le salary cap. Et c'est notamment au sein du contrat du capitaine du XV de France qu'il y a de gros doutes.

C'est une nouvelle affaire qui pourrait avoir des conséquences importantes pour le Stade Toulousain. Et pour cause, L'EQUIPE révélait ces derniers jours que les Rouge-et-Noir avait tenté de contourner les règles du salary cap en donnant complément de salaire à certains de ses joueurs par le biais de contrats d'image. Et les contrats d'Antoine Dupont et Anthony Jelonch sont particulièrement concernés. A l'origine de cette enquête, Frédéric Bernès, grand reporter à L'EQUIPE, dévoile les coulisses de cette affaire.

Ne parlez pas de ce sujet à Antoine Dupont ! «Ce n'est pas que j'en ai marre, mais…» https://t.co/vx4BZzC9S6 — le10sport (@le10sport) February 11, 2026

Le contrat de Dupont pose problème « Le club est contraint par le "salary cap", donc il y a une certaine masse salariale à ne pas dépasser, et parfois les clubs se disent, on va donner un salaire normal aux joueurs et un complément de rémunération via des contrats d'image. Ces contrats d'image, quand ils sont faits par des partenaires ou des sponsors du club, ça doit être déclaré dans un "salary cap" parce que c'est une partie associée au club. Donc il y a deux problématiques : est-ce que ces contrats d'image ont effectivement été réalisés ? Et est-ce que c'est déclaré dans le "salary cap" ? Et de ce côté-là, on a des gros doutes, notamment pour le contrat d'Anthony Jelonch. Et pour le contrat d'Antoine Dupont avec un autre partenaire qui est Fiducial. Et là-dessus on a des gros doutes », confie-t-il dans une interview accordée à ICI Occitanie avant de poursuivre en expliquant qu'il avait contacté l'entourage des joueurs concernés.