«Il y avait un mal-être personnel» : Matthieu Jalibert se livre sur un moment difficile, «on a décidé que...»

Ouvreur au talent indéniable, Matthieu Jalibert n’a pas toujours eu une relation linéaire avec le XV de France, notamment avec le sélectionneur Fabien Galthié. Mais avec le forfait de Romain Ntamack pour ce début de 6 Nations 2026, l’ouvreur de l’UBB a enfin fait son grand retour, mettant de côté les problèmes du passé.
Ça faisait des mois qu’il était réclamé. Brillant avec l’UBB chaque week-end, Matthieu Jalibert semble être au sommet de son art. Mais cela n’a fait qu’alimenter la frustration des fans du XV de France, qui restent surtout sur des rendez-vous manqués avec l’ouvreur de 27 ans, souvent mis de côté par le sélectionneur Fabien Galthié.
« Je n’ai jamais senti qu’il y avait eu une rupture avec Fabien »
La carrière internationale de Jalibert connait un basculement à l’automne 2024, lorsqu’il aurait demandé à quitter Marcoussis après avoir appris sa non-sélection pour affronter la Nouvelle-Zélande. Et un an et demi après, le principal intéressé est revenu sur ses supposés désaccords avec Galthié. « Je n’ai jamais senti qu’il y avait eu une rupture avec Fabien. On est tous les deux assez matures pour se dire les choses. Il y avait un mal-être personnel que j’avais besoin de partager avec lui. Je lui ai donné mon ressenti » a confié l’international français, au micro de RMC.
« Je n’ai jamais pensé que l’équipe de France était terminée à ce moment-là »
« On a pris la décision que c’était mieux pour moi de rentrer chez moi et d’essayer de me vider la tête, de penser à autre chose que le rugby et l’équipe de France » a poursuivi Matthieu Jalibert, qui semble avoir tourné la page. « Ça a été une période charnière pour nous deux. Ça a amélioré la confiance qu’on avait l’un dans l’autre. On est reparti d’un meilleur pied. Je n’ai jamais pensé que l’équipe de France était terminée à ce moment-là. Il m’a donné les clefs de ce que je devais faire pour performer et revenir au meilleur niveau. Ça m’a remis en question et donné envie de travailler sur mes points faibles pour essayer d’être performant sur les rassemblements suivants ».