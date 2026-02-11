«Il y avait un mal-être personnel» : Matthieu Jalibert se livre sur un moment difficile, «on a décidé que...»

Axel Cornic

Ouvreur au talent indéniable, Matthieu Jalibert n’a pas toujours eu une relation linéaire avec le XV de France, notamment avec le sélectionneur Fabien Galthié. Mais avec le forfait de Romain Ntamack pour ce début de 6 Nations 2026, l’ouvreur de l’UBB a enfin fait son grand retour, mettant de côté les problèmes du passé.

Ça faisait des mois qu’il était réclamé. Brillant avec l’UBB chaque week-end, Matthieu Jalibert semble être au sommet de son art. Mais cela n’a fait qu’alimenter la frustration des fans du XV de France, qui restent surtout sur des rendez-vous manqués avec l’ouvreur de 27 ans, souvent mis de côté par le sélectionneur Fabien Galthié.

« Je n’ai jamais senti qu’il y avait eu une rupture avec Fabien » La carrière internationale de Jalibert connait un basculement à l’automne 2024, lorsqu’il aurait demandé à quitter Marcoussis après avoir appris sa non-sélection pour affronter la Nouvelle-Zélande. Et un an et demi après, le principal intéressé est revenu sur ses supposés désaccords avec Galthié. « Je n’ai jamais senti qu’il y avait eu une rupture avec Fabien. On est tous les deux assez matures pour se dire les choses. Il y avait un mal-être personnel que j’avais besoin de partager avec lui. Je lui ai donné mon ressenti » a confié l’international français, au micro de RMC.