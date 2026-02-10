Antoine Dupont s’est pris «des réflexions» dans le vestiaire toulousain : «Ça pouvait me gêner»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé à Castres, Antoine Dupont porte le maillot du Stade Toulousain depuis 2017. Le demi de mêlée s'est ainsi fait une place de choix dans le vestiaire au fil des années, lui qui est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète rugby, si ce n'est le meilleur. Un statut qui n'immunise toutefois pas Dupont de certaines remarques de la part de ses coéquipiers du Stade Toulousain. Explications.

Le Stade Toulousain est aujourd'hui l'un des meilleurs clubs de rugby en France ainsi qu'en Europe. Forcément, la concurrence est rude dans le vestiaire pour se faire une place dans l'équipe d'Ugo Mola. Mais voilà que cette compétition ne concernerait pas seulement l'aspect sportif à Toulouse. En effet, en privé, les joueurs du Stade Toulousain s'affrontent dans bien d'autres domaines et Antoine Dupont a pu en faire notamment les frais au cours des dernières années.

« Honnêtement, avant, ça pouvait me gêner » C'est ainsi que la mode et le look seraient de véritables sujets dans le vestiaire du Stade Toulousain. Antoine Dupont avait pu s'exprimer à ce propos lors de son passage dans l'émission En Aparté de Canal+ en 2025. Dans un premier temps, celui qui est actuellement avec le XV de France confiait : « Je pense que je suis un jeune qui vit avec sa génération. À Toulouse, il y a quand même pas mal de compétition dans le vestiaire. Ça regarde pas mal. Il faut être au niveau ». Et voilà qu'Antoine Dupont a notamment la victime de ce rapport à la mode dans le vestiaire du Stade Toulousain. « Honnêtement, avant, ça pouvait me gêner. Maintenant, je m’en fiche. Parce que souvent, c’est des réflexions, et, six mois après, ils viennent faire la même chose que moi », révélait-il.