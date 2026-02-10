Antoine Dupont s’est pris «des réflexions» dans le vestiaire toulousain : «Ça pouvait me gêner»

Révélé à Castres, Antoine Dupont porte le maillot du Stade Toulousain depuis 2017. Le demi de mêlée s'est ainsi fait une place de choix dans le vestiaire au fil des années, lui qui est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète rugby, si ce n'est le meilleur. Un statut qui n'immunise toutefois pas Dupont de certaines remarques de la part de ses coéquipiers du Stade Toulousain. Explications.
Le Stade Toulousain est aujourd'hui l'un des meilleurs clubs de rugby en France ainsi qu'en Europe. Forcément, la concurrence est rude dans le vestiaire pour se faire une place dans l'équipe d'Ugo Mola. Mais voilà que cette compétition ne concernerait pas seulement l'aspect sportif à Toulouse. En effet, en privé, les joueurs du Stade Toulousain s'affrontent dans bien d'autres domaines et Antoine Dupont a pu en faire notamment les frais au cours des dernières années.
« Honnêtement, avant, ça pouvait me gêner »
C'est ainsi que la mode et le look seraient de véritables sujets dans le vestiaire du Stade Toulousain. Antoine Dupont avait pu s'exprimer à ce propos lors de son passage dans l'émission En Aparté de Canal+ en 2025. Dans un premier temps, celui qui est actuellement avec le XV de France confiait : « Je pense que je suis un jeune qui vit avec sa génération. À Toulouse, il y a quand même pas mal de compétition dans le vestiaire. Ça regarde pas mal. Il faut être au niveau ». Et voilà qu'Antoine Dupont a notamment la victime de ce rapport à la mode dans le vestiaire du Stade Toulousain. « Honnêtement, avant, ça pouvait me gêner. Maintenant, je m’en fiche. Parce que souvent, c’est des réflexions, et, six mois après, ils viennent faire la même chose que moi », révélait-il.
Antoine Dupont « plus sensible » à la mode
D'ailleurs, de son côté, Antoine Dupont s'est de plus en plus rapproché du monde de la mode au cours des derniers mois grâce à sa cote de popularité qui a expliqué. C'est ainsi qu'on avait pu voir le joueur du Stade Toulousain collaborer avec la marque Louis Vuitton. Pour Paris Match, Dupont expliquait d'ailleurs : « Dans mon enfance et mon adolescence, à Auch, j’étais bien loin de la mode. Depuis mon arrivée à Toulouse et mes fréquents séjours parisiens, j’y suis plus sensible. J’adore les défilés, les shootings, les belles choses et les beaux matériaux ».