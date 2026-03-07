Mercato - PSG : «Ce n’était pas prévu», le transfert qui surprend à Paris

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa saison historique l'année dernière, le PSG n'a pas changé beaucoup de choses dans son effectif. Les dirigeants ont décidé de repartir au combat avec à peu près les mêmes joueurs mais parmi les arrivées, une recrue n'était pas forcément prévue au programme. De quoi en surprendre plus d'un.

Après avoir accueilli seulement 2 joueurs l'été dernier, le PSG a décidé de s'activer aussi lors du mercato hivernal en allant recruter un nouveau joueur dans son effectif. Le club apprécie les profils plutôt jeunes et semble toujours parier sur l'avenir. Mais Daniel Riolo ne s'attendait pas à voir une nouvelle recrue prendre autant de place en si peu de temps.

« Je ne pensais pas le voir aussi vite dans l’équipe » Jeune joueur issu du centre de formation du FC Barcelone, Dro Fernandez a signé au PSG en janvier dernier jusqu'en 2030, une opération évaluée à 8M€. Le joueur de 18 ans à peine n'avait joué que quelques matches au niveau professionnel jusque-là et à Paris, il a même intégré le onze de départ à plusieurs reprises. Un scénario pas imaginé par Daniel Riolo. « Dro est venu car c’est un prospect. Moi, je ne pensais pas le voir aussi vite dans l’équipe. En plus n’oublie pas que c’est le même agent que Luis Enrique, donc il y a des liens faciles qui sont faits. Il le prend normalement pour le garder à long terme et le faire progresser, l’anomalie, c’est qu’il soit déjà titulaire. Je ne crois pas que c’était prévu » estime-t-il dans l'After Foot sur RMC.