PSG : Après Ousmane Dembélé, nouveau coup de gueule au sein du vestiaire !

Axel Cornic

Grande surprise en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. A quelques jours de son huitième de finale de Ligue des Champions face à Chelsea, le Paris Saint-Germain a concédé la première défaite à domicile de sa saison, face à l’AS Monaco (1-3). Et comme c’est déjà arrivé dans les périodes délicates, les cadres du vestiaire ont pris la parole...

Décidément, le PSG intouchable de la saison dernière est bien loin. Les Champions d’Europe en titre rencontrent des grosses difficultés et cela se voit notamment en Ligue 1, où ils ne sont clairement plus aussi dominateurs. Et les défaites qui se multiplient semblent surtout confirmer certaines tensions au sein du vestiaire.

« On n'a pas fait ce qu'on fait normalement, avoir le ballon dès le début et contrôlé le match » Déjà après la défaite sur la pelouse de Rennes le 13 février dernier (3-1), Ousmane Dembélé avait fait une sortie très remarquée et surtout assez critique contre ses coéquipiers. Le Ballon d’Or 2025 reprochait à certains de ne pas faire assez d’efforts au profit du collectif et il aurait notamment ciblé un certain Désiré Doué. Mais depuis rien n’a véritablement changé, puisque les paroles de Nuno Mendes nous rappellent les siennes. « On n'a pas fait ce qu'on fait normalement, avoir le ballon dès le début et contrôlé le match » a expliqué le latéral du PSG, après la défaite à domicile contre Monaco.