PSG : Le joueur dont Luis Enrique doit se passer contre Chelsea (et cette statistique le prouve)

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné face à l’AS Monaco (1-3) vendredi soir au Parc des Princes, laissant ainsi l’opportunité au RC Lens de revenir à un point au classement. La prestation des Parisiens n’a pas vraiment rassuré à cinq jours de recevoir Chelsea en Ligue des champions et une statistique de l’un d’eux montre que le technicien espagnol ferait mieux de s’en passer contre les Blues.

Le PSG vient peut-être une nouvelle fois de relancer la course au titre de champion de France. S’il reste sur deux matchs consécutifs sans victoire en championnat, le RC Lens peut revenir à un point du club de la capitale au classement, s’il s'impose face à Metz dimanche. Un rapprochement rendu possible par le faux pas des Parisiens vendredi soir lors de la réception de l’AS Monaco, qui est allée s’imposer au Parc des Princes (1-3).

« Ce n’est pas un bon moment, on est clairement en difficulté » Après la rencontre, Luis Enrique a admis les difficultés de son équipe, qui selon lui sont avant tout mentales : « Clairement, quand il y a des problèmes, c’est la tête qui déconnecte en premier. C’est habituel. On a perdu beaucoup de matchs, pendant ma carrière et celle des joueurs. C’est une sensation bizarre, mauvaise, mais il faut savoir que c’est seulement un match. Vous cherchez tout le temps la clé pour comprendre pourquoi tu peux rater des choses, mais c’est multifactoriel. La confiance, ce n’est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix, il faut la construire jour après jour à l’entraînement, dans les matchs. Ce n’est pas un bon moment, on est clairement en difficulté, mais il faut garder l’espoir de changer ça. »