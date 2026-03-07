Le PSG «agressé», Daniel Riolo prédit une catastrophe à Paris

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, le PSG a subi la première défaite de la saison au Parc des Princes en Ligue 1 face à l'AS Monaco, un peu plus d'une semaine après avoir réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au même adversaire. Une défaite qui n'est pas de bon augure avant de poursuivre sa route en Coupe d'Europe.

Le PSG aura eu du mal face à l'AS Monaco dernièrement. Le club a disposé de cet adversaire en Ligue des champions difficilement et a encore souffert en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ne réalisent pas une bonne opération au classement et devront encore travailler pour le titre de champion de France. En attendant, un rendez-vous très important s'annonce en Ligue des champions et Daniel Riolo est inquiet.

Le PSG en danger ? Opposé à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a envie de continuer son aventure dans cette compétition pour y défendre son titre. Mais en ce moment, les performances du club laissent à désirer et le PSG n'affiche pas une sérénité exemplaire. Daniel Riolo tire la sonnette d'alarme avant ce rendez-vous très important. « C'était un très bon match. Et on a vu un exploit de Monaco. Le PSG quant à lui enchaine les mauvais matchs. Et il y a de l'inquiétude pour Chelsea, tout le monde va en parler. Toutes les équipes qui pressent et agressent le PSG dominent. On a du mal à croire que Chelsea ne le fera pas mercredi soir » déclare-t-il dans l'After Foot sur RMC.