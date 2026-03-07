Après Dupont et Bielle-Biarrey, le XV de France tient ses nouveaux cracks : «Ils arrivent de partout !»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France brille dans ce Tournoi des Six Nations et poursuit sa route vers le Grand Chelem. Il faudra pour cela vaincre l’Écosse puis l’Angleterre. Plusieurs joueurs ont eu l’occasion de s’illustrer durant la compétition, dont certains cracks. De quoi impressionner cet observateur.

Seule équipe en course pour réaliser le Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations grâce à ses succès contre l’Irlande (36-14), le pays de Galles (12-54) et l’Italie (33-8), le XV de France s’apprête à défier l’Écosse ce samedi. Comme espéré, Antoine Dupont répond aux attentes un an après sa grave blessure au genou droit, et le capitaine tricolore n’est pas le seul à briller dans la compétition. Louis Bielle-Biarrey, Thomas Ramos ou encore Matthieu Jalibert se distinguent également par leur excellent niveau de jeu, tout comme certains jeunes joueurs.

«Ça ne va pas là, il faut arrêter» : Thomas Ramos va recevoir un sacré message de son entourage ! https://t.co/FFTOUgRyyV — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

« Les ovnis arrivent de partout » Pour Denis Charvet, le réservoir impressionnant de joueurs dont dispose Fabien Galthié fait justement la différence aujourd’hui. « Ce qui a changé aujourd’hui, c’est qu’on a une profondeur de banc qu’on n’avait pas avant. Les ovnis arrivent de partout. Ils sont tous bons, et ils sont tous bons quand ils démarrent en équipe de France, c’est ça qui est impressionnant », s’enflamme le consultant de RMC dans le Super Moscato Show, avant de citer quelques noms : « (Lenni) Nouchi qui arrive, il a trois matchs dans les pattes, il rentre et il casse tout le monde. On ne les avait pas ces joueurs il y a deux ou trois ans. (Fabien) Brau-Boirie est un phénomène. Au centre, on en a quatre qui sont au même niveau. Et Jalibert est au-dessus de tout le monde en ce moment, il peut être le meilleur ouvreur du monde car il fait des choses que personne ne fait. Quand il est en confiance, il t’amène un plus et te transforme l’équipe avec Dupont à la manœuvre. »