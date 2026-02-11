Antoine Dupont : L’interview la plus dure de sa vie dans laquelle il évoque un drame

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable champion et considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont se veut parfois discret autour de sa vie privée. Mais en 2024, le tout juste médaillé d’Or aux Jeux Olympiques de Paris s’était prêté à un entretien marquant, dans lequel la star du Stade Toulousain s’était ouvert non pas sans difficultés.

Véritable vedette du rugby français et international, Antoine Dupont sait que sa parole vaut de l’or. Plutôt discret en interview, le demi de mêlée du Stade Toulousain prend la parole pour des moments souvent jugés importants. De sa signature avec Louis-Vuitton à son engagement contre l’homophobie en passant par la couverture du magazine Têtu, la star âgée de 29 ans ne laisse jamais personne indifférent.

Antoine Dupont mis à nu dans une grande interview en 2024 Plutôt à l’aise lors de ces différents entretiens, Antoine Dupont a cependant été mis à rude épreuve en 2024. Alors fraîchement médaillé d’Or aux Jeux Olympiques de Paris (en rugby à XII), le Français avait été amené à répondre autour de questions sur sa famille dans l’émission les Rencontres du Papotin. S’il a d’abord évoqué de très bonnes relations avec sa mère, Dupont a ensuite rencontré plus de difficultés au moment de parler de son père, décédé en 2023.