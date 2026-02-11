Ne parlez pas de ce sujet à Antoine Dupont ! «Ce n'est pas que j'en ai marre, mais…»

Considéré par beaucoup comme le meilleur rugbyman de la planète, Antoine Dupont évoque finalement assez peu sa carrière, préférant souvent accorder des interviews à des médias généralistes pour parler d’autres sujets. Et ce, pour une raison bien précise dévoilée par l’international français l’été dernier…
Star du rugby tricolore, Antoine Dupont n’est plus seulement un simple joueur mais une célébrité à part entière. On le remarque d’ailleurs assez bien dans les prises de parole du demi de mêlée, accordant ces dernières années des entretiens à des médias généralistes comme Gala, GQ, Têtu ou encore France Inter, tout en apparaissant sur le plateau de Clique (Canal+) ou des Rencontres du Papotin (France Télévisions). À l’inverse, Antoine Dupont consacre désormais peu de temps aux médias de sport, pour une raison simple.
« J’ai l'impression de ne plus avoir grand-chose à raconter »
« Parce que parler sans arrêt de ma carrière, bon... Ce n'est pas que j'en ai marre, mais j'ai l'impression de ne plus avoir grand-chose à raconter, que tout le monde connaît déjà un peu tout sur moi, avait expliqué le joueur du XV de France l’été dernier, dans un entretien accordé à L’Équipe pour faire le point sur sa rééducation. Donc, quand ça me sort un peu du cadre, c'est plus stimulant. J'y rencontre aussi une audience différente qui me permet de m'ouvrir à d'autres milieux. Il y a des fois où je suis moins à l'aise qu'à d'autres, mais j'en ressors toujours grandi. » On a ainsi pu voir Antoine Dupont discuter de mode, de cinéma, ou revenir sur des sujets plus personnels comme son éducation ou la mort de son père.
Pour sa dernière interview à L’Équipe, Antoine Dupont a pu parler sommeil et psychologie
Il y a quelques jours, Antoine Dupont avait cette fois-ci pris la parole dans le magazine L’Équipe, pour parler sport, un peu, mais aussi de son état mental durant sa longue indisponibilité ou encore de ses habitudes au quotidien. « Je n'aime pas me coucher tôt, j'ai un problème avec ça, il faudrait que je le change d'ailleurs. Si je m'endors à 23 heures, 23 h 30, c'est le plus tôt. C'est plus souvent minuit et ce n'est pas une bonne chose mais je n'arrive pas à m'endormir avant. Je suis couche-tard, lève-tard », avait-il notamment dévoilé, évoquant également ses sorties incognito à Toulouse : « Pas mal de mes potes habitent en centre-ville comme moi, on se rejoint souvent. J'aime cette vie de quartier. J'ai toujours ma petite casquette ou mes lunettes et les gens sont quand même très respectueux. Ils ne viennent pas me déranger même s'ils me reconnaissent. J'ai la chance d'avoir une vie paisible à Toulouse. »