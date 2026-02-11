Ne parlez pas de ce sujet à Antoine Dupont ! «Ce n'est pas que j'en ai marre, mais…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré par beaucoup comme le meilleur rugbyman de la planète, Antoine Dupont évoque finalement assez peu sa carrière, préférant souvent accorder des interviews à des médias généralistes pour parler d’autres sujets. Et ce, pour une raison bien précise dévoilée par l’international français l’été dernier…

Star du rugby tricolore, Antoine Dupont n’est plus seulement un simple joueur mais une célébrité à part entière. On le remarque d’ailleurs assez bien dans les prises de parole du demi de mêlée, accordant ces dernières années des entretiens à des médias généralistes comme Gala, GQ, Têtu ou encore France Inter, tout en apparaissant sur le plateau de Clique (Canal+) ou des Rencontres du Papotin (France Télévisions). À l’inverse, Antoine Dupont consacre désormais peu de temps aux médias de sport, pour une raison simple.

« J’ai l'impression de ne plus avoir grand-chose à raconter » « Parce que parler sans arrêt de ma carrière, bon... Ce n'est pas que j'en ai marre, mais j'ai l'impression de ne plus avoir grand-chose à raconter, que tout le monde connaît déjà un peu tout sur moi, avait expliqué le joueur du XV de France l’été dernier, dans un entretien accordé à L’Équipe pour faire le point sur sa rééducation. Donc, quand ça me sort un peu du cadre, c'est plus stimulant. J'y rencontre aussi une audience différente qui me permet de m'ouvrir à d'autres milieux. Il y a des fois où je suis moins à l'aise qu'à d'autres, mais j'en ressors toujours grandi. » On a ainsi pu voir Antoine Dupont discuter de mode, de cinéma, ou revenir sur des sujets plus personnels comme son éducation ou la mort de son père.