Antoine Dupont : Iris Mittenaere n’est pas la seule à supporter la star des Bleus !

Absent du XV de France depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont a retrouvé la sélection jeudi dernier, à l’occasion du match d’ouverture du Tournoi des Six Nations 2026 face à l’Irlande. Iris Mittenaere, sa compagne, était présente dans la compagnie, en compagnie d’autres célébrités…

Le XV de France a parfaitement réussi son entrée en matière dans cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations avec une belle victoire contre l’Irlande (36-14). Un succès particulier pour Antoine Dupont, qui portait le maillot des Bleus pour la première fois depuis onze mois, et sa grave blessure au genou droit face à ce même XV du Trèfle. La star du Stade Toulousain a pu compter sur le soutien d’Iris Mittenaere, présente en tribune en ce jeudi 5 février. Et la compagne d’Antoine Dupont était bien accompagnée.

Oli et Jean Dujardin présents près d’Iris Mittenaere Des proches du demi de mêlée bien connus du public étaient aux côtés d’Iris Mittenaere au Stade de France pour soutenir les hommes de Fabien Galthié, dont le rappeur Oli, originaire de Toulouse, ou encore l’acteur Jean Dujardin fan de rugby et proche d’Antoine Dupont. Ce dernier avait d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer sur sa rencontre avec l’interprète d’OSS 117.