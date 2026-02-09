XV de France : Le sujet sensible à 1M€ qui provoque un clash dans le rugby français

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La Ligue Nationale de Rugby a validé mercredi la hausse de la masse salariale autorisée, à compter de la saison prochaine, ainsi que la dégressivité des crédits internationaux pour les clubs comptant des joueurs du XV de France. Ce qui va représenter un manque à gagner de 1M€ pour un club de Top 14 et a provoqué des échanges tendus entre deux présidents.

C’était attendu, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a adopté mercredi une augmentation du salary cap, le plafond de la masse salariale, à partir de la saison prochaine en Top 14. Actuellement fixé à 10,7M€, il passe à 11M€ la saison prochaine, puis augmentera de 100 000€ par an pour monter jusqu’à 11,3M€ lors de l’exercice 2029-2030.

« Laurent était complètement pour, Didier complètement contre » Dans le même temps, la LNR a également acté l’évolution du montant global des crédits internationaux pour les clubs de Top 14, instaurant une dégressivité en fonction du nombres de joueurs concernés. Une nouvelle réglementation qui va surtout impacter le Stade Toulousain, qui pourrait perdre jusqu’à 1M€ selon les dernières estimations. Comme indiqué par Yann Roubert, président de la Ligue, Didier Lacroix, président de Toulouse, s’y est fermement opposé, et cela a provoqué des tensions avec son homologue de l’Union Bordeaux-Bègles, Laurent Marti.