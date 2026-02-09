Nouveau salaire : Matthieu Jalibert peut dire merci à Antoine Dupont !

Depuis plusieurs mois, Antoine Dupont mène la fronde des joueurs du Top 14 contre le salary-cap mis en place par la LNR. Une révolte qui a visiblement porté ses fruits puisque la Ligue a décidé de faire évoluer les choses en faveur des joueurs. Et c'est Matthieu Jalibert qui pourrait en être l'un des premiers bénéficiaires. Explications.
C'est un sujet sur lequel Antoine Dupont est très actif depuis plusieurs mois. La star du rugby français jugeait effectivement le salary cap instauré dans le Top 14 comme « trop invasif », pointant notamment du doigt le fait que les contrats individuels d'image ne devraient pas être pris en compte dans le calcul du plafond salarial. « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques », expliquait Antoine Dupont, rappelant au passage que « la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système. » Porte-parole de ses coéquipiers, le capitaine du XV de France assumait son statut regrettant qu'on « demande de citer tous nos partenaires, même ceux qui ne sont pas liés au club. Ils veulent connaître à la limite tout notre patrimoine. On arrive dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs, mais ça en devient ridicule. »
La salary cap évolue sous l'impulsion de Dupont...
Mais visiblement, le coupe de gueule d'Antoine Dupont a porté ses fruits puisque la LNR a décidé de faire évoluer le salary cap. Dans les colonnes du Midi-Olympique, Yann Roubert président de la Ligue, détaille d'ailleurs les principaux changements : « J’entends ces joueurs qui se disent limités par le salary cap d’une part, et par le fait que les parties associées aux clubs ne puissent pas être partenaires de joueurs à titre individuel. Ça va en effet évoluer, d’abord de par cette hausse du plafond principal. Il va aussi y avoir un assouplissement au sujet des équipementiers : un joueur dont le partenaire particulier sera le même que celui de son club ne rentrera pas dans l’assiette. Idem sur la participation, pour les clubs qui gagnent de l’argent et qui font des bénéfices, ceux-ci pourront être partagés au sein d’un dispositif de participation avec l’ensemble des salariés. Mais il ne faut pas non plus oublier que ces clubs qui dégagent des bénéfices ne sont pas majoritaires, loin s’en faut, puisqu’il y en a encore 10 sur 14 en élite qui ont enregistré une perte d’exploitation. Il faut être conscient de cette réalité économique ».
... Jalibert va en profiter ?
Et les effets de cette révolution se font déjà ressentir. Selon les informations du Midi-Olympique, l'UBB pourrait changer d'équipementier en mettant fin à son contrat avec la marque italienne Kappa, qui court jusqu'en 2027, afin de rejoindre Adidas. Et cela n'a rien d'anodin puisque la marque allemande est le sponsor personnel de Damian Penaud et Matthieu Jalibert. Comme l'a expliqué Yann Roubert, « un joueur dont le partenaire particulier sera le même que celui de son club ne rentrera pas dans l’assiette » du salarr cap. Autrement dit, les revenus de Matthieu Jalibert pourraient augmenter puisque son contrat personnel avec Adidas ne serait plus pris en compte dans le salary cap si jamais l'UBB signait un contrat avec la marque aux trois bandes. L'ouvreur bordelais pourrait donc remercier Antoine Dupont.