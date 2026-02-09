Nouveau salaire : Matthieu Jalibert peut dire merci à Antoine Dupont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, Antoine Dupont mène la fronde des joueurs du Top 14 contre le salary-cap mis en place par la LNR. Une révolte qui a visiblement porté ses fruits puisque la Ligue a décidé de faire évoluer les choses en faveur des joueurs. Et c'est Matthieu Jalibert qui pourrait en être l'un des premiers bénéficiaires. Explications.

C'est un sujet sur lequel Antoine Dupont est très actif depuis plusieurs mois. La star du rugby français jugeait effectivement le salary cap instauré dans le Top 14 comme « trop invasif », pointant notamment du doigt le fait que les contrats individuels d'image ne devraient pas être pris en compte dans le calcul du plafond salarial. « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques », expliquait Antoine Dupont, rappelant au passage que « la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système. » Porte-parole de ses coéquipiers, le capitaine du XV de France assumait son statut regrettant qu'on « demande de citer tous nos partenaires, même ceux qui ne sont pas liés au club. Ils veulent connaître à la limite tout notre patrimoine. On arrive dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs, mais ça en devient ridicule. »

🇫🇷🇮🇪 Il était très attendu pour son retour en n°10, le maestro de l'UBB Matthieu Jalibert a brillé et montré son immense talent au service du collectif, aussi bien en attaque qu'en defense ❤️

Si heureux pour toi @MattJalibert tu mérites tant ce qui t'arrive 🙏#XVdeFrance #FRAIRL pic.twitter.com/bNPlc3S14d — catourneovale (@catourneovale) February 5, 2026

La salary cap évolue sous l'impulsion de Dupont... Mais visiblement, le coupe de gueule d'Antoine Dupont a porté ses fruits puisque la LNR a décidé de faire évoluer le salary cap. Dans les colonnes du Midi-Olympique, Yann Roubert président de la Ligue, détaille d'ailleurs les principaux changements : « J’entends ces joueurs qui se disent limités par le salary cap d’une part, et par le fait que les parties associées aux clubs ne puissent pas être partenaires de joueurs à titre individuel. Ça va en effet évoluer, d’abord de par cette hausse du plafond principal. Il va aussi y avoir un assouplissement au sujet des équipementiers : un joueur dont le partenaire particulier sera le même que celui de son club ne rentrera pas dans l’assiette. Idem sur la participation, pour les clubs qui gagnent de l’argent et qui font des bénéfices, ceux-ci pourront être partagés au sein d’un dispositif de participation avec l’ensemble des salariés. Mais il ne faut pas non plus oublier que ces clubs qui dégagent des bénéfices ne sont pas majoritaires, loin s’en faut, puisqu’il y en a encore 10 sur 14 en élite qui ont enregistré une perte d’exploitation. Il faut être conscient de cette réalité économique ».