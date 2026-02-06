Il perd 10kg pour jouer en Top 14 : La métamorphose d'un joueur du XV de France

Le passage de la Pro D2 au Top 14 peut représenter un sérieux gap difficile à franchir pour de nombreux joueurs. D'ailleurs, l'un d'entre eux se confie sur cette situation et révèle même avoir du connaître une métamorphose physique pour s'adapter au Top 14, et encore plus au XV de France.
Il fait partie des joueurs qui ont connu une ascension fulgurante. Passé de la Pro D2 au Top 14 en signant à Clermont en 2024, Régis Montagne était un an plus tard convoqué par Fabien Galthié pour prendre part à la Tournée d'été du XV de France en Nouvelle-Zélande. Et il a fallu que le pilier droit s'adapte rapidement. Après avoir pris conscience du gap entre la Pro D2 et le XV de France, Régis Montagne a pris une décision radicale, à savoir installer une salle de musculation chez lui.
«La première séance que j’ai faite à Marcoussis, je n’étais vraiment pas loin de vomir»
« À Grenoble, j’habitais très loin du stade. Je mettais parfois trente minutes pour m’y rendre. C’était démotivant de faire ce trajet. Quand j’arrivais sur place, j’avais moins envie de travailler. À partir de ce moment-là, je me suis toujours dit que je voulais une salle de muscu à la maison. Je n’ai plus à me trouver d’excuses : je descends dix marches et je suis dans ma salle », assure-t-il dans une interview accordée à La Montagne. Une décision importante qui prouve son extrême motivation. D'autant plus que ce n'est pas commun dans le rugby. « À Clermont, je ne crois pas qu’il y ait d’autres joueurs qui aient fait ce choix. Dans le rugby, je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup. Je crois savoir que Kyle Sinckler a aussi installé une salle chez lui », ajoute Régis Montagne.
«Quelques mois avant d’arriver à Clermont, j’étais à 139 kilos»
Il faut dire que Régis Montagne s'est senti obligé de rapidement prendre les choses en main après avoir pris conscience de ce que représentait le très haut niveau : « La première séance que j’ai faite à Marcoussis […] je n’étais vraiment pas loin de vomir. Je voyais les étoiles. Quand on est mis devant le fait accompli, soit on se ment, soit on se dit la vérité. Et la vérité, c’est que je n’étais pas encore au niveau à ce moment-là. » Mais le travail a porté ses fruits puisque le pilier droit de Clermont rappelle que « quelques mois avant d’arriver à Clermont, j’étais à 139 kilos », alors qu'aujourd'hui, il s'est stabilisé à 127 kilos. « Le passage de 133 à 127 a été plus difficile, car il fallait s’adapter au Top 14. J’avais l’impression d’avoir perdu de la puissance et j’ai dû retravailler ma mêlée pour être plus efficace », ajoute Régis Montagne, qui a donc perdu plus de 10 kilos en un an et demi afin de répondre aux exigences du Top 14 et du XV de France.