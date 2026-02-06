Il perd 10kg pour jouer en Top 14 : La métamorphose d'un joueur du XV de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le passage de la Pro D2 au Top 14 peut représenter un sérieux gap difficile à franchir pour de nombreux joueurs. D'ailleurs, l'un d'entre eux se confie sur cette situation et révèle même avoir du connaître une métamorphose physique pour s'adapter au Top 14, et encore plus au XV de France.

Il fait partie des joueurs qui ont connu une ascension fulgurante. Passé de la Pro D2 au Top 14 en signant à Clermont en 2024, Régis Montagne était un an plus tard convoqué par Fabien Galthié pour prendre part à la Tournée d'été du XV de France en Nouvelle-Zélande. Et il a fallu que le pilier droit s'adapte rapidement. Après avoir pris conscience du gap entre la Pro D2 et le XV de France, Régis Montagne a pris une décision radicale, à savoir installer une salle de musculation chez lui.

Joyeux pire transfert de l’histoire du mercato d’hiver à tous les parisiens !



Il y a 18 ans jour pour jour, Everton Santos et Souza au PSG.



Dans l’histoire 😅 pic.twitter.com/QgXErz9c6G — Raph Chader (@RaphChader) February 2, 2026

«La première séance que j’ai faite à Marcoussis, je n’étais vraiment pas loin de vomir» « À Grenoble, j’habitais très loin du stade. Je mettais parfois trente minutes pour m’y rendre. C’était démotivant de faire ce trajet. Quand j’arrivais sur place, j’avais moins envie de travailler. À partir de ce moment-là, je me suis toujours dit que je voulais une salle de muscu à la maison. Je n’ai plus à me trouver d’excuses : je descends dix marches et je suis dans ma salle », assure-t-il dans une interview accordée à La Montagne. Une décision importante qui prouve son extrême motivation. D'autant plus que ce n'est pas commun dans le rugby. « À Clermont, je ne crois pas qu’il y ait d’autres joueurs qui aient fait ce choix. Dans le rugby, je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup. Je crois savoir que Kyle Sinckler a aussi installé une salle chez lui », ajoute Régis Montagne.