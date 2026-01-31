«M*rde, je ne rejouerai plus avec lui» : Il prend «une claque» après la retraite d'Uini Atonio

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce fut une onde de choc dans le monde du rugby français. En effet, mercredi le Stade Rochelais a révélé qu'Uini Atonio était contraint de prendre sa retraite avec effet immédiat après une suspicion de problème cardiaque. Une nouvelle qui a choqué certains de ses coéquipiers.

L'annonce est tombée mercredi et ce fut un petit choc. Par le biais d'un communiqué, le Stade Rochelais a effectivement annoncé qu'Uini Atonio a été « admis hier (mardi) au Centre Hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs ». On ne reverra donc plus le pilier droit sur un terrain de rugby, mais le plus important est ailleurs puisque son coéquipier Grégory Alldritt a donné des nouvelles rassurantes, tout en confirmant que l'annonce lui avait fait un choc.

⇥ Uini Atonio a été admis hier au Centre Hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs.



Alldritt a pris «une claque» avec la retraite d'Atonio « Il est toujours hospitalisé, mais on l’a eu au téléphone, il a le sourire, c’est le Uini qu’on connaît, ça faisait plaisir […] Ça a été une claque, on était surtout très contents de savoir qu’il était en pleine santé, super bien entouré de sa famille et qu’il pourra en profiter. Tu peux penser égoïstement et te dire “merde, je ne rejouerai plus avec Uini”, mais le but, c’est plutôt d’être très content. Et c’est ce qui s’est vite passé », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.