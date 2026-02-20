«J'ai voulu faire gendarme» : L'autre carrière qui faisait rêver ce joueur du XV de France

Axel Cornic

On a beaucoup parlé du retour d’Antoine Dupont avec le XV de France après sa blessure au genou droit. Mais Fabien Galthié a également pu compter sur d’autres retours très importants et c’est le cas avec l’un de ses guerriers de l’ombre, qui aurait très bien pu prendre une toute autre trajectoire s’il n’avait pas rencontré le succès dans le monde du rugby.

Tous les projecteurs sont tournés vers Antoine Dupont, Matthieu Jalibert ou encore Thomas Ramos, les grands architectes du jeu débridé des Français. Mais pour que ces joueurs-là brillent, il en faut également d’autres qui acceptent de faire le sale boulot et mettre la tête, là où certains ne mettraient même pas le pied.

Antoine Dupont : La critique qui n'est jamais passée au Stade Toulousain, «ça me dérange» https://t.co/JNaxl9qEeY — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

L’indispensable François Cros Les exemples ne manquent pas, mais l’un des plus parlants n’est autre que François Cros. Discret en dehors des terrains, le troisième-ligne est extrêmement précieux pour le XV de France comme pour son club du Stade Toulousain. Ce n’est pas pour rien si le sélectionneur Fabien Galthié l’a tout de suite aligné titulaire dès le match d’ouverture contre l’Irlande (36-14), alors qu’il sortait tout de même de quelques mois très compliquées, passés à soigner un genou récalcitrant.