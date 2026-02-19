France - Angleterre : Le rugby aussi va avoir son match d'influenceurs... avec des noms que vous connaissez tous !

Pierrick Levallet

Ces dernières années, le football a eu droit à son match des influenceurs, notamment entre la France et l’Espagne. Le rugby aussi va avoir sa rencontre avec les stars. L’événement prévu en mai prochain opposera la France et l’Angleterre. Et les noms qui y participeront sont nettement connus du grand public.

Le rugby va avoir son Eleven All-Stars L’influenceur Diego Sarthou (1,1 million d’abonnés sur Instagram) a annoncé ce mercredi la création d’un Crunch Creator, une rencontre opposant la France et l’Angleterre et mettant à l’honneur des « créateurs de contenu, légendes du rugby et anciens joueurs professionnels ». L’événement aura lieu le 23 mai prochain au Stade Atlantique de Bordeaux. Plusieurs noms ont déjà été annoncés. Le Crunch Creator comptera ainsi l’ancien capitaine du XV de France Thierry Dusautoir, l’acteur Artus ou encore des influenceurs comme LeBouseuh, Rivenzi et Nogodi. L’équipe de France sera dirigée par l’ancien international français Cédric Heymans (passé notamment par le Stade toulousain) et par Laurent Ferrères, qui a récemment remporté le Supersevens avec l’UBB.