«Il avait pété un câble» : Le canular avec Christophe Urios qui tourne mal, «ça avait foutu un bordel monstre»

Depuis ses débuts au Castres Olympique jusqu’à son club actuel de l’ASM Clermont Auvergne, Christophe Urios a toujours laissé des souvenirs dans ses anciens clubs, bons comme mauvais. C’est notamment le cas à l’Union Bordeaux-Bègles, où le manager a été victime d’une blague de la part de l’un de ses joueurs de l’époque.
Il fait partie des personnages du Top 14. Grande gueule à l’accent à couper au couteau, Christophe Urios attire les médias. Mais parfois il a croisé la route d’autres personnages très spéciaux, comme lors de son passage à l’UBB de 2019 à 2022.
La blague de Nans Ducuing
Là-bas, il a entrainé un certain Nans Ducuing, connu pour être un personnage très fantasque sur et surtout en dehors des terrains. « Nans emmenait très souvent des trucs assez improbables en déplacements comme des déguisements, des perruques, des fusées, des pétards » a raconté son ancien coéquipier Jean-Baptiste Dubié, dans L’Equipe. « Une fois, il avait pris un jeu de cartes qui faisaient 50 centimètres de haut. À une autre occasion, il avait mis des croquettes pour chat dans un sac et il faisait piocher les mecs en laissant croire que c'était des bonbons ».
« Nans trouve une immense clé à molette d'un plombier qui était au stade à ce moment-là »
Mais là où Nans Ducuing a fait très fort, c’est lorsqu’il a piégé son manager Christophe Urios ! « J'ai appris que Bordeaux n'allait pas me garder. L'entretien avec Christophe Urios s'était très bien passé. Je le raconte à Nans et je lui dis en rigolant que j'allais faire une crasse à Christophe qui arrive alors dans le couloir et laisse son sac » a expliqué Dubié. « Nans trouve une immense clé à molette d'un plombier qui était au stade à ce moment-là. Elle devait faire trois kilos. On arrive à la mettre dans le sac de Christophe qui avait un rendez-vous à la mairie de Bordeaux en présence de la ministre des Sports. Son sac sonne au portique de sécurité. Le policier lui dit "monsieur Urios, il faut rendre votre clé". Lui sort ses clés de voiture. Il ne comprenait pas. Il avait pété un câble sur place. Il avait compris que c'était Nans et lui avait envoyé un message direct pour lui dire que c'était un petit con. Ça avait foutu un bordel monstre ».