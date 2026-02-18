«Il avait pété un câble» : Le canular avec Christophe Urios qui tourne mal, «ça avait foutu un bordel monstre»

Axel Cornic

Depuis ses débuts au Castres Olympique jusqu’à son club actuel de l’ASM Clermont Auvergne, Christophe Urios a toujours laissé des souvenirs dans ses anciens clubs, bons comme mauvais. C’est notamment le cas à l’Union Bordeaux-Bègles, où le manager a été victime d’une blague de la part de l’un de ses joueurs de l’époque.

Il fait partie des personnages du Top 14. Grande gueule à l’accent à couper au couteau, Christophe Urios attire les médias. Mais parfois il a croisé la route d’autres personnages très spéciaux, comme lors de son passage à l’UBB de 2019 à 2022.

La blague de Nans Ducuing Là-bas, il a entrainé un certain Nans Ducuing, connu pour être un personnage très fantasque sur et surtout en dehors des terrains. « Nans emmenait très souvent des trucs assez improbables en déplacements comme des déguisements, des perruques, des fusées, des pétards » a raconté son ancien coéquipier Jean-Baptiste Dubié, dans L’Equipe. « Une fois, il avait pris un jeu de cartes qui faisaient 50 centimètres de haut. À une autre occasion, il avait mis des croquettes pour chat dans un sac et il faisait piocher les mecs en laissant croire que c'était des bonbons ».