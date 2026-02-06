«Tout sauf ça» : Il ne veut surout pas ressembler à Christophe Urios !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques années, Christophe Urios s'est imposé comme l'une des figures du rugby français. Champion de France avec Castres avant de rejoindre Clermont, le natif de Montpellier fait également régulièrement parler de lui avec son caractère bien trempé. Et cela ne plaît pas forcément à tout le monde.

Ancien talonneur, Christophe Urios s'est surtout distingué par sa carrière d'entraîneur. Et pour cause, il a notamment permis à Castres de remporter le Bouclier de Brennus en 2018 au terme d'une saison saison exceptionnelle. Néanmoins le style de Christophe Urios ne fait pas l'unanimité, y compris auprès de ceux qui l'ont côtoyé de près.

Plus que le résultat (défaite 28-23), Christophe Urios n’a pas du tout apprécié le visage de son équipe, à Castres

«C’était tout sauf le coach que je voulais être» C'est le cas d'Ugo Mola. L'actuel coach du Stade Toulousain a d'abord été le coéquipier de Christophe Urios à Castres avant d'évoluer sous ses ordres, toujours au CO, entre 2002 et 2005. Mais Ugo Mola a une vision totalement différente concernant la gestion d'effectif mais également sur la philosophie de jeu. « Urios, j’ai joué avec lui avant qu’il ne m’entraîne. Et c’était tout sauf le coach que je voulais être », confie-t-il dans une interview accordée au magazine Tampon.