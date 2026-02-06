«Tout sauf ça» : Il ne veut surout pas ressembler à Christophe Urios !

Depuis quelques années, Christophe Urios s'est imposé comme l'une des figures du rugby français. Champion de France avec Castres avant de rejoindre Clermont, le natif de Montpellier fait également régulièrement parler de lui avec son caractère bien trempé. Et cela ne plaît pas forcément à tout le monde.
Ancien talonneur, Christophe Urios s'est surtout distingué par sa carrière d'entraîneur. Et pour cause, il a notamment permis à Castres de remporter le Bouclier de Brennus en 2018 au terme d'une saison saison exceptionnelle. Néanmoins le style de Christophe Urios ne fait pas l'unanimité, y compris auprès de ceux qui l'ont côtoyé de près.
«C’était tout sauf le coach que je voulais être»
C'est le cas d'Ugo Mola. L'actuel coach du Stade Toulousain a d'abord été le coéquipier de Christophe Urios à Castres avant d'évoluer sous ses ordres, toujours au CO, entre 2002 et 2005. Mais Ugo Mola a une vision totalement différente concernant la gestion d'effectif mais également sur la philosophie de jeu. « Urios, j’ai joué avec lui avant qu’il ne m’entraîne. Et c’était tout sauf le coach que je voulais être », confie-t-il dans une interview accordée au magazine Tampon.
Ugo Mola, pas fan du style Urios.
Ugo Mola reconnaît toutefois des qualités à Christophe Urios notamment sur sa capacité à sublimer son groupe ou à jouer un rugby direct. « Totalement. Et il a été champion avec Castres parce qu’il collait avec ça. Et c’est plus compliqué de le faire ailleurs, d’ailleurs. Je pense que quand on a une activité dans laquelle on est capable d’exceller, après il faut trouver l’endroit. Et je reste convaincu que quand on dit ‘C’est un bon entraineur’ ou ‘Lui c’est le meilleur entraîneur de l’année’, c’est juste qu’il est dans l’endroit où il faut. Ugo Mola, aujourd’hui il n’a pas les capacité d’entraîner à Castres ou dans certains endroits. Comme je sais qu’aujourd’hui à Toulouse, tout le monde ne pourra pas entraîner », ajoute le coach du Stade Toulousain.