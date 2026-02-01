Rugby : «Je serai assez violent…», Christophe Urios craque après le dernier match de ses joueurs

Axel Cornic

Solides à domicile, les Clermontois n’y arrivent toujours pas à l’extérieur et chuté ce samedi sur la pelouse du Castres Olympique (28-23). Cette défaite semble tout particulièrement avoir touché Christophe Urios, manager de l’ASM, qui après la rencontre n’a pas hésité à fracasser ses propres joueurs face à la presse.

Ne comptez pas sur Christophe Urios pour se contenter d’un point de bonus défensif. Dans une rencontre entre deux prétendants aux phases finales de Top 14, l’ASM Clermont Auvergne n’a pas tenu le choc face au Castres Olympique. Les Jaunards ont réussi à revenir en toute fin de rencontre, mais c’est loin de satisfaire leur manager...

« Je ne peux pas exprimer mon ressenti parce que je serais assez violent » Après ce match contre son ancien club du CO, Urios s’est en effet montré tout particulièrement critique envers ses joueurs. « Je ne peux pas exprimer mon ressenti parce que je serais assez violent. Mais je veux dire que non, ça ne me satisfait pas. Et j'espère que ça ne satisfait personne » a-t-il lancé, face aux journalistes présents ce samedi à Castres. « On n'était pas venu pour prendre un point. On était venu pour gagner un match. C'est un peu pénible. Je me suis fait ch... sur le match. Donc après, si les joueurs sont satisfaits de prendre un point, tant mieux pour eux. Mais en tout cas, moi ça ne me va pas ».