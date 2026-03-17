«Il n'est plus comme avant» : C'est fini pour Antoine Dupont ?

Le XV de France a réussi à conserver son titre en remportant le Tournoi des VI Nations grâce à un dernier match de folie contre l'Angleterre et une pénalité de Thomas Ramos à la dernière seconde. Antoine Dupont a été un peu moins en vue, au point que la suite de sa carrière inquiète.
Samedi soir, le XV de France est venu à bout de l'Angleterre au terme d'un match très accroché qui a vu Thomas Ramos inscrire la pénalité de la victoire à la dernière seconde du match (48-46). Une victoire qui permet aux Bleus de remporter le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite. Une compétition qui voyait le grand retour d'Antoine Dupont avec l'équipe de France après sa grave blessure le 8 mars 2025 contre l'Irlande. Cependant, le capitaine des Bleus n'a pas totalement convaincu Eddie Jones qui estime qu'on ne reverra peut-être plus l'ancien Antoine Dupont.
Eddie Jones inquiet pour Antoine Dupont
« Je pense qu’Antoine Dupont reste un joueur exceptionnel, mais il traverse cette période post-rupture du ligament croisé antérieur où l’on est un joueur différent. Après une telle blessure, on n’a plus les mêmes sensations, et lui doit s’adapter, donc il n’est plus aussi performant qu’avant », confie l'ancien sélectionneur de l'Angleterre pour le podcast Rugby Unity.
«Il n’est plus aussi performant qu’avant »
Néanmoins, Antoine Dupont ne compte pas en rester là, et se projette déjà vers la suite avec le XV de France : « Bien sûr, il faudra regarder ces choses qu'on doit améliorer, ce qui n'a pas fonctionné en Écosse et même ce soir. Mais ce n'est pas le temps de l'analyse. C'est le moment d'abord de profiter. C'est tellement dur de gagner des titres, de gagner ce tournoi Il faut mesurer la chance qu'on a de gagner et puis pour certains, c'est le premier titre. Il faut savoir apprécier ces moments qui sont rares. »