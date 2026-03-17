«Il n'est plus comme avant» : C'est fini pour Antoine Dupont ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le XV de France a réussi à conserver son titre en remportant le Tournoi des VI Nations grâce à un dernier match de folie contre l'Angleterre et une pénalité de Thomas Ramos à la dernière seconde. Antoine Dupont a été un peu moins en vue, au point que la suite de sa carrière inquiète.

Samedi soir, le XV de France est venu à bout de l'Angleterre au terme d'un match très accroché qui a vu Thomas Ramos inscrire la pénalité de la victoire à la dernière seconde du match (48-46). Une victoire qui permet aux Bleus de remporter le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite. Une compétition qui voyait le grand retour d'Antoine Dupont avec l'équipe de France après sa grave blessure le 8 mars 2025 contre l'Irlande. Cependant, le capitaine des Bleus n'a pas totalement convaincu Eddie Jones qui estime qu'on ne reverra peut-être plus l'ancien Antoine Dupont.

Sur la pénalité sifflée par Amashukeli, Thomas Ramos débarque et semble demander à Dupont d’arrêter l’action pour qu’il prenne directement les points. En clair, on va pas y passer la soirée. pic.twitter.com/XR31AhaOTI — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) March 15, 2026

Eddie Jones inquiet pour Antoine Dupont « Je pense qu’Antoine Dupont reste un joueur exceptionnel, mais il traverse cette période post-rupture du ligament croisé antérieur où l’on est un joueur différent. Après une telle blessure, on n’a plus les mêmes sensations, et lui doit s’adapter, donc il n’est plus aussi performant qu’avant », confie l'ancien sélectionneur de l'Angleterre pour le podcast Rugby Unity.