«C’est tellement dur» : Un an plus tard, Antoine Dupont savoure enfin !

Samedi soir, le XV de France s’est fait peur, mais il a remporté le Tournoi des Six Nations. Les Bleus se sont imposés 48 à 46 à la dernière seconde face à l’Angleterre. Un titre qui veut dire beaucoup pour Antoine Dupont, qui a dû affronter un gros coup dur il y a un an.
Un dénouement digne des plus grands films. La 80ème minute est dépassée samedi soir au Stade de France lors du match entre le XV de France et l’Angleterre quand Thomas Ramos s’élance. Le joueur du Stade Toulousain frappe le ballon qui, comme d’habitude avec lui, passe entre les poteaux et offre par conséquent le Tournoi des Six Nations aux Bleus (48-46). Une victoire étriquée, mais ô combien savoureuse pour les partenaires d’Antoine Dupont.
« L'année dernière, je n'étais pas dans la même posture »
Après la rencontre, Antoine Dupont s’est présenté en conférence de presse. Le capitaine du XV de France a notamment fait un parallèle avec l’édition du Tournoi des Six Nations de l’année dernière qu’il avait terminée blessé. Forcément, ce titre n’a donc pas la même saveur. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « En termes d'émotions, c'est sûr que c'est différent pour moi cette fois-ci. L'année dernière, je n'étais pas dans la même posture (il s'était gravement blessé à un genou en Irlande) et puis le scénario du dernier match n'était pas le même. Si on avait pu se le rendre plus simple ce (samedi) soir, ça aurait été bien mieux. »
« C'est le moment d'abord de profiter »
Si le XV de France avait très bien commencé la compétition, les deux derniers matchs ont été bien plus compliqués. Antoine Dupont en a conscience mais pour le moment il préfère profiter de ce nouveau titre. « Bien sûr, il faudra regarder ces choses qu'on doit améliorer, ce qui n'a pas fonctionné en Écosse et même ce soir. Mais ce n'est pas le temps de l'analyse. C'est le moment d'abord de profiter. C'est tellement dur de gagner des titres, de gagner ce tournoi Il faut mesurer la chance qu'on a de gagner et puis pour certains, c'est le premier titre. Il faut savoir apprécier ces moments qui sont rares. »