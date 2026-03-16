«C’est tellement dur» : Un an plus tard, Antoine Dupont savoure enfin !

Alexis Brunet

Samedi soir, le XV de France s’est fait peur, mais il a remporté le Tournoi des Six Nations. Les Bleus se sont imposés 48 à 46 à la dernière seconde face à l’Angleterre. Un titre qui veut dire beaucoup pour Antoine Dupont, qui a dû affronter un gros coup dur il y a un an.

Un dénouement digne des plus grands films. La 80ème minute est dépassée samedi soir au Stade de France lors du match entre le XV de France et l’Angleterre quand Thomas Ramos s’élance. Le joueur du Stade Toulousain frappe le ballon qui, comme d’habitude avec lui, passe entre les poteaux et offre par conséquent le Tournoi des Six Nations aux Bleus (48-46). Une victoire étriquée, mais ô combien savoureuse pour les partenaires d’Antoine Dupont.

XV de France - «Un scénario qu'on aurait même pas pu imaginer» : Iris Mittenaere émue aux larmes, Antoine Dupont n'en revient pas https://t.co/JCpsjlZNs4 — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« L'année dernière, je n'étais pas dans la même posture » Après la rencontre, Antoine Dupont s’est présenté en conférence de presse. Le capitaine du XV de France a notamment fait un parallèle avec l’édition du Tournoi des Six Nations de l’année dernière qu’il avait terminée blessé. Forcément, ce titre n’a donc pas la même saveur. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « En termes d'émotions, c'est sûr que c'est différent pour moi cette fois-ci. L'année dernière, je n'étais pas dans la même posture (il s'était gravement blessé à un genou en Irlande) et puis le scénario du dernier match n'était pas le même. Si on avait pu se le rendre plus simple ce (samedi) soir, ça aurait été bien mieux. »