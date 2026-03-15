XV de France : Antoine Dupont interpellé pour tout stopper, «arrête de jouer, c’est bon»

Eblouissant pour son retour avec le XV de France, après presque un an d’absence dû à sa grave blessure au genou, Antoine Dupont a vécu une fin de Tournoi des 6 Nations délicate. Décevant face à l’Ecosse, le capitaine tricolore a livré un nouveau match en dessous de ses standards contre l’Angleterre. Mais heureusement, il peut compter sur le soutien des autres leaders d’équipe...
On a failli vivre une véritable catastrophe. Annoncé comme le grand favori, le XV de France a risqué de tout perdre lors des deux dernières journées du 6 Nations 2026. Et face à l’Angleterre ça s’est joué à la dernière minute, avec Thomas Ramos qui a finalement délivré tout le Stade de France avec une pénalité passée après la sirène.
« J’ai dit à Toto : "Arrête de jouer, c’est bon, on va taper et prendre les points." »
En zone mixte, l’arrière du XV de France et du Stade Toulousain est revenu sur les derniers instants de la rencontre, dévoilant notamment un échange avec Antoine Dupont. « A partir du moment où j’ai vu un avantage, je savais que ça passerait par là. J’ai même dit à Toto (Dupont) : "Arrête de jouer, c’est bon, on va taper et prendre les points." Ce sont des moments, en tant que buteur, qu’on… » a confié Thomas Ramos. « Je ne suis pas seul et je pense que tout buteur apprécie aussi ces situations. Le palpitant est à son maximum… Voilà, je suis un peu sur la redescente de la pression. Franchement, c’est génial ».
« Il me tarde de revoir les images parce que plusieurs mecs m’ont dit que je rigolais »
L’international français, dont la réputation de buteur est mondialement connue, semblait totalement décontracté avant cette pénalité décisive. Certains de ses coéquipiers comme Matthieu Jalibert ont même halluciné, racontant l’avoir vu sourire. « Il a dit ça ? Alors, je ne m’en souviens pas… Il me tarde de revoir les images parce que plusieurs mecs m’ont dit que je rigolais » a déclaré Ramos. « Il y en a même un qui m’a dit que j’avais dit "yes" avant même de taper. J’étais content d’avoir une pénalité pour la gagne mais je ne me souviens pas de ça ».