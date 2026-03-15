XV de France : Antoine Dupont interpellé pour tout stopper, «arrête de jouer, c’est bon»

Axel Cornic

Eblouissant pour son retour avec le XV de France, après presque un an d’absence dû à sa grave blessure au genou, Antoine Dupont a vécu une fin de Tournoi des 6 Nations délicate. Décevant face à l’Ecosse, le capitaine tricolore a livré un nouveau match en dessous de ses standards contre l’Angleterre. Mais heureusement, il peut compter sur le soutien des autres leaders d’équipe...

On a failli vivre une véritable catastrophe. Annoncé comme le grand favori, le XV de France a risqué de tout perdre lors des deux dernières journées du 6 Nations 2026. Et face à l’Angleterre ça s’est joué à la dernière minute, avec Thomas Ramos qui a finalement délivré tout le Stade de France avec une pénalité passée après la sirène.

🏆🇫🇷 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔 ⵑ

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« J’ai dit à Toto : "Arrête de jouer, c’est bon, on va taper et prendre les points." » En zone mixte, l’arrière du XV de France et du Stade Toulousain est revenu sur les derniers instants de la rencontre, dévoilant notamment un échange avec Antoine Dupont. « A partir du moment où j’ai vu un avantage, je savais que ça passerait par là. J’ai même dit à Toto (Dupont) : "Arrête de jouer, c’est bon, on va taper et prendre les points." Ce sont des moments, en tant que buteur, qu’on… » a confié Thomas Ramos. « Je ne suis pas seul et je pense que tout buteur apprécie aussi ces situations. Le palpitant est à son maximum… Voilà, je suis un peu sur la redescente de la pression. Franchement, c’est génial ».